Жорін чітко назвав, де і коли Росія піде в наступ в Україні

Він назвав три напрямки, з яких може атакувати Росія

Росія може спробувати масштабну операцію за підтримки солдатів КНДР. Армія РФ перекидає підрозділи для нового наступу.

Про це заявив підполковник Максим Жорін із Третього армійського корпусу. За його словами, це станеться тоді, коли завершиться перегрупування.

"Це реальна загроза. Судячи з перехоплень і накопичення сил, росіяни дійсно перекидають підрозділи, що свідчить про підготовку до нового етапу наступу. Найімовірніше, він почнеться наприкінці літа або у вересні — коли завершиться перегрупування", — сказав Жорін.

Він відповів на питання, де саме може початись наступ. Жорін каже, що це буде три напрямки, зокрема, Харківщина, Сумська область і район Покровська.

Що відомо про новий наступ Росії за участі солдатів КНДР

Днями агентство Reuters з посиланням на дані розвідувальної агенції Південної Кореї повідомило, що Кім Чен Ин вже набирає нових бійців для відправки у допомогу Путіну. Диктатор Північної Кореї імовірно надасть Росії додаткові війська.

"Додаткове розгортання може бути здійснене вже в липні чи серпні", — сказав Лі, додавши, що прогноз заснований на новому наборі військ, які проводить Пхеньян. Ще однією підставою для таких висновків став нещодавній візит до КНДР високопоставленого представника служби безпеки президента Росії.

Нагадаємо, раніше ми показували та розповідали, як живуть Суми під щоденними обстрілами Росії. Там побував кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов та головний редактор видання Ярослав Жарєнов — деталі читайте за посиланням.