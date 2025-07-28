Чи можуть росіяни захопити Покровськ: військовий оцінив шанси загарбників

Місто добре укріплене і захопити його буде великою проблемою

Росіяни не зможуть із наскоку захопити Покровськ навіть якщо відправлять на штурм все своє угруповання. Місто зараз добре укріплене і ЗСУ зможуть його захистити.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов. Більше на тему можна прочитати в матеріалі: Це буде колективне самогубство 100 тисяч росіян: спікер ОСУВ "Хортиця" про ситуацію в Покровську

"Мені здається, що це буде просто колективне самогубство з їхнього боку. Це буде найгірший варіант, принаймні на цьому етапі. Можливо, якби вони досягли якихось успіхів, а вже після цього розпочали такий штурм, то може щось і вийшло... Але зараз вони просто вб’ються", — сказав Трегубов.

Для порівняння Трегубов навів у приклад епізод російської зимової кампанії, коли вони намагалися перерізати трасу "Покровськ — Павлоград". Тоді загарбники зазнали великих втрат і змушені були відступити.

За словами спікера ОСУВ "Хортиця", прямий штурм Покровська може закінчитися для окупантів втратою всього 110-тисячного угрупування, яке там розташоване. Він навіть зазначив, що не став би вважати цей варіант розвитку подій поганим для ЗСУ.

"Якщо на немаленьке та укріплене місто (а Покровськ добре укріплене), вони полізуть "у лоб", то вб’ються", — додав Трегубов.

Як повідомлялося раніше, військовий аналітик Іван Ступак раніше говорив, що Покровськ вже взятий у півкільце, але поки що ВСУ вистачає простору для постачання міста всім необхідним для оборони. Однак він не виключив ймовірності того, що місто може бути втрачено.