Одразу 11 областей у "червоній зоні": про що попереджають українців 6 серпня
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Варто бути обережним
У середу, 6 серпня, в низці областей України очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Її оголошено переважно на Півдні та місцями на Півночі, Сході і Заході.
Надзвичайний рівень небезпеки охопить одразу 11 регіонів. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.
Тож, українцям з яких областей варто бути обережними 6 серпня
Надзвичайний рівень небезпеки (5 класу) зафіксовано у таких регіонах:
- На Заході: Тернопільська область;
- На Півночі: Сумська, Полтавська, Кіровоградська області;
- На Півдні: Одеська, Миколаївська, Херсонська, Дніпропетровська, Запорізька області та в Автономній Республіці Крим;
- На Сході: Харківська область.
У зв’язку з цим українців закликають дотримуватись правил пожежної безпеки, а саме не палити суху траву, не залишати багаття в лісах та не кидати недопалки.
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