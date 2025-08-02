Аномальна спека накриє нетиповий регіон. Коли в Україні буде нестерпно

Дощі синоптики не прогнозують

Протягом перших двох місяців літа Україну періодично накривала спека і навіть у серпні вона відчуватиметься. Однак тепер досить високі температури торкнуться і західних областей.

Про це свідчать дані Ventusky. За прогнозами синоптиків, спека почнеться з 12 серпня і триватиме кілька днів. Зауважимо, що дані порталу постійно оновлюються і прогноз може змінитись.

Коли Україну накриє спека

Досить високі показники термометра почнуть докучати українцям вже з вівторка, 12 серпня. Однак спека накриє не тільки південь та схід, а навіть і захід України. Так, на Закарпатті стовпчик термометра покаже до +36 градусів, хоча протягом літа не підіймався вище 30 градусів.

Погода в Україні 12 серпня

Цікаво, що ця спека триматиметься кілька днів і саме на заході фіксуватимуть найвищу температуру. На півночі буде від +23 до +25 градусів, на сході та в центрі країни — до +27 градусів. Навіть на півдні, де досить часто спекотно, термометр показуватиме до +30 градусів.

Погода в Україні 14 серпня

Враховуючи дані порталу та напрямок вітру, можна дійти висновку, що гаряче повітря на Закарпаття прийде з Європи. Тим часом гірський хребет уповільнить його рух, тому в інших областях заходу України буде прохолодніше.

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