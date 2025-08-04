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Сразу 11 областей в "красной зоне": о чем предупреждают украинцев 6 августа

Автор
Марина Бондаренко
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Что ожидает украинцев 6 августа 2025
Что ожидает украинцев 6 августа 2025. Фото Коллаж "Телеграфа"

Следует быть осторожным

В среду, 6 августа, в ряде областей Украины ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Она объявлена преимущественно на Юге и местами на Севере, Востоке и Западе.

Чрезвычайный уровень опасности охватит сразу 11 регионов. Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.

Украинцам из каких областей следует быть осторожными 6 августа

Чрезвычайный уровень опасности (5 класса) зафиксирован в следующих регионах:

  • На Западе: Тернопольская область;
  • На Севере: Сумская, Полтавская, Кировоградская;
  • На Юге: Одесская, Николаевская, Херсонская, Днепропетровская, Запорожская области и Автономной Республике Крым;
  • На Востоке: Харьковская область.
Погода в Украине 6 августа 2025
Где объявлена пожарная опасность

В связи с этим украинцев призывают соблюдать правила пожарной безопасности, а именно не палить сухую траву, не оставлять костер в лесах и не бросать окурки.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой будет погода осенью и в начале зимы в Украине. Народный синоптик Владимир Деркач рассказал, когда прогнозируется "бабье лето" и первые заморозки.

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