Сразу 11 областей в "красной зоне": о чем предупреждают украинцев 6 августа

Следует быть осторожным

В среду, 6 августа, в ряде областей Украины ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Она объявлена преимущественно на Юге и местами на Севере, Востоке и Западе.

Чрезвычайный уровень опасности охватит сразу 11 регионов. Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.

Украинцам из каких областей следует быть осторожными 6 августа

Чрезвычайный уровень опасности (5 класса) зафиксирован в следующих регионах:

На Западе: Тернопольская область;

На Севере: Сумская, Полтавская, Кировоградская;

На Юге: Одесская, Николаевская, Херсонская, Днепропетровская, Запорожская области и Автономной Республике Крым;

На Востоке: Харьковская область.

Где объявлена пожарная опасность

В связи с этим украинцев призывают соблюдать правила пожарной безопасности, а именно не палить сухую траву, не оставлять костер в лесах и не бросать окурки.

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