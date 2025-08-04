Сразу 11 областей в "красной зоне": о чем предупреждают украинцев 6 августа
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Следует быть осторожным
В среду, 6 августа, в ряде областей Украины ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Она объявлена преимущественно на Юге и местами на Севере, Востоке и Западе.
Чрезвычайный уровень опасности охватит сразу 11 регионов. Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.
Украинцам из каких областей следует быть осторожными 6 августа
Чрезвычайный уровень опасности (5 класса) зафиксирован в следующих регионах:
- На Западе: Тернопольская область;
- На Севере: Сумская, Полтавская, Кировоградская;
- На Юге: Одесская, Николаевская, Херсонская, Днепропетровская, Запорожская области и Автономной Республике Крым;
- На Востоке: Харьковская область.
В связи с этим украинцев призывают соблюдать правила пожарной безопасности, а именно не палить сухую траву, не оставлять костер в лесах и не бросать окурки.
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