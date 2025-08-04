Взимку ворог почне "спустошувати міста"? Військовий розповів, до чого готуватись українцям

Противник цього разу, ймовірно, ставитиме на одну зі своїх тактик, яку вже застосовував раніше

Росіяни планують відновити удари по енергетичній інфраструктурі в зимовий період, коли розпочнеться опалювальний сезон. Ворог розуміє, що таким чином може змусити людей тікати з великих міст.

Про це розповів командир підрозділу розвідки ЗСУ Денис Ярославський в ефірі Ранок. Live. Військовий каже, що влада повинна бути готова до такого сценарію.

"Бити вони будуть, я вважаю, по енергетиці. Зараз знову, не забувайте, зима. І коли буде холод, опалювальний сезон, вони будуть бити по енергетиці, водоканалам", — сказав Ярославський.

Він також додав, що тактика ворога полягатиме в тому, щоб люди почали тікати з міст. Удари по енергетиці, ймовірно, можуть призвести до тривалих відключень світла, що в зимовий період є великою проблемою і противник робить на це ставку.

"Я не хочу нікого залякувати, але ворог дійсно діє як терорист. І він розуміє, що стратегічно спустошити місто, умовно Харків, можна тільки повністю вибивши енергетику. До цього влада також має бути готовою", — підсумував військовий.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що експерти розповіли, чи варто українцям переживати з приводу відключення світла найближчим часом.