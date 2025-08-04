Зимой враг начнет "опустошать города"? Военный рассказал, к чему готовиться украинцам

Противник в этот раз, вероятно, будет ставить на одну из своих тактик, которую уже применял ранее

Россияне планируют возобновить удары по энергетической инфраструктуре в зимний период, когда начнется отопительный сезон. Враг понимает, что таким образом может заставить людей бежать из больших городов.

Об этом рассказал командир подразделения разведки ВСУ Денис Ярославский в эфире Ранок.Live. Военный говорит, что власти должны быть готовы к такому сценарию.

"Бить они будут, я считаю, по энергетике. Сейчас снова, не забывайте, зима. И когда будет холод, отопительный сезон, они будут бить по энергетике, по водоканалам", — сказал Ярославский.

Он также добавил, что тактика врага будет заключаться в том, чтобы люди начали сбегать из городов. Удары по энергетике, вероятно, могут привести к длительным отключениям света, что в зимний период является большой проблемой и противник делает на это ставку.

"Я не хочу никого запугивать, но враг действительно действует как террорист. И он понимает, что стратегически опустошить город, условный Харьков, можно только полностью выбив энергетику. К этому должны власти также быть готовы", — подытожил военный.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что эксперты рассказали, стоит ли украинцам переживать по поводу отключения света в ближайшее время.