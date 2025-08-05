Називав Путіна розумним, хоча був помічником Зеленського: де зараз Сергій Шефір

Шефір — співвласник студії "Квартал 95"

Сергій Шефір — колишній сценарист, продюсер та директор "Студії Квартал-95", який з приходом Володимира Зеленського до влади, став першим помічником президента. Його син Микита був помічником нардепа, а сам Шефір зник з радарів після звільнення.

Саме він був "правою рукою" Зеленського, а також ключовим партнером у студії "Квартал 95". "Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про Сергія Шефіра зараз.

Сергій Шефір разом із братом Борисом та Володимиром Зеленським заснували студію "Квартал 95". Згодом Сергій став сценаристом та продюсером кількох проєктів. Серед них — "Слуга народу", "Вечірній квартал", "Свати". Коли Зеленський став президентом, переписав свою частку в бізнесі на братів Шефірів. Також Видання "theБабель" у 2019 році повідомляло, що вони мешкали в одній квартирі з Володимиром Олександровичем за часів КВК.

З 21 травня 2019 року Сергій обіймав посаду першого помічника президента України. У робочий період його називали неформальним куратором державних підприємств. Його також часто помічали на зустрічах з олігархами — Ахметовим, Коломойським.

Серед скандальних фактів про Сергія Шефіра — в інтерв'ю "Детектор медіа" у 2019 році він назвав Путіна "розумною людиною", з якою можна домовитися. Також він негативно висловився про квоти для української мови.

Де зараз Сергій Шефір

У березні 2024 року Володимир Зеленський підписав указ, за яким Сергія Шефіра було офіційно звільнено з посади першого помічника президента України.

У коментарі "Babel" у день свого звільнення Шефір заявив, що він все ще перебуває у команді президента. Однак яку посаду він став займати, — невідомо.

Незалежно від усього, що ви чуєте і читаєте, я в команді президента. Без варіантів. Окрім того, що він президент, він мій друг, а це набагато важливіше за посаду

У липні 2025 року на Фейсбук-сторінці "Таємниці Офісу Президента" заявили, що Шефір — громадянин Росії. Проте у мережі немає підтвердженої інформації про це.

Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз екснардеп Льовочкін. Колись він взяв Януковича кумом, а той звинуватив його у розгоні Майдану.