Называл Путина умным, хотя был помощником Зеленского: где сейчас Сергей Шефир

Шефир — совладелец студии "Квартал 95"

Сергей Шефир — бывший сценарист, продюсер и директор "Студии Квартал-95", с приходом Владимира Зеленского к власти, стал первым помощником президента. Его сын Никита был помощником нардепа, а сам Шефир исчез с радаров после увольнения.

Именно он являлся "правой рукой" Зеленского, а также ключевым партнером в студии "Квартал 95". "Телеграф" решил выяснить, что известно о Сергее Шефире сейчас.

Сергей Шефир вместе с братом Борисом и Владимиром Зеленским учредили студию "Квартал 95". Со временем Сергей стал сценаристом и продюсером нескольких проектов. Среди них — "Слуга народа", "Вечерний квартал", "Сваты". Когда Зеленский стал президентом, переписал свою долю в бизнесе на братьев Шефиров. Также Издание "the Бабель" в 2019 году сообщало, что они жили в одной квартире с Владимиром Александровичем во времена КВН.

С 21 мая 2019 Сергей занимал должность первого помощника президента Украины. В рабочий период его называли неформальным куратором государственных предприятий. Его также часто замечали на встречах с олигархами – Ахметовым, Коломойским.

Среди скандальных фактов о Сергее Шефире — в интервью "Детектор медиа" в 2019 году он назвал Путина "умным человеком", с которым можно договориться. Также он отрицательно высказался о квотах для украинского языка.

Где сейчас Сергей Шефир

В марте 2024 года Владимир Зеленский подписал указ, по которому Сергей Шефир был официально уволен с должности первого помощника президента Украины.

В комментарии "Babel" в день своего увольнения Шефир заявил, что он все еще находится в команде президента. Однако какую должность он стал занимать, неизвестно.

Независимо от всего, что вы слышите и читаете, я в команде президента. Без вариантов. Кроме того, что он президент, он мой друг, а это гораздо важнее должности

В июле 2025 года на Фейсбук-странице "Тайны Офиса Президента" заявили, что Шефир — гражданин России. Однако у сети нет подтвержденной информации об этом.

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