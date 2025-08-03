Знову по мосту? Росіяни атакували авіацією Херсон, рух транспорту може бути обмежений

Інформація про постраждалих та пошкодження встановлюється

Росіяни вдруге за короткий час атакували Херсон. За попередньою інформацією, противник атакував автомобільний міст, що веде до мікрорайону Корабел.

Про це повідомляє у своєму Telegram-каналі голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін. Наразі немає інформації про постраждалих.

"Російські військові знову атакували Херсон з авіації. Попередньо зафіксовано влучання в район моста. Інформація про постраждалих та пошкодження встановлюється", — йдеться у повідомленні.

Начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько попередив, що рух транспорту через міст обмежений.

"У зв’язку з повторними атаками та активністю БПЛА рух транспорту через міст тимчасово обмежений. Додаткову інформацію повідомлю згодом", — написав він.

Що було раніше

2 серпня росіяни атакували міст. Армія ворога атакувала Херсон двома керованими авіабомбами, пошкодивши міст у мікрорайон Корабел. Місцевих жителів закликали евакуюватися через ускладнену логістику та відсутність газу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Херсон постійно зазнає російських атак — 24 липня ворог ударив по центру міста КАБами (керованими авіабомбами). Крім того, росіяни намагаються взяти Херсон у дронове кільце.