Тут клює навіть у новачків: повний гід по "рибних" місцях Тернопільщини на будь-який гаманець (фото, карти)

"Телеграф" зібрав кращі місця Тернопілля, де можна зловити сома, щуку і не тільки

Кожен рибалка мріє знайти те ідеальне місце, де клюватиме добре і душа відпочиватиме від міської метушні. На Тернопільщині таких куточків природи вистачає на будь-який смак і гаманець.

"Телеграф" розповідає, де найкращі місця для риболовлі в області. Серед варіантів є як безкоштовні водойми з вільним доступом, так і платні комплекси з повним сервісом для рибалок.

Тернопільський став

Тернопільський став

Головна водойма обласного центру — дуже популярне місце серед місцевих рибалок. Тут водиться понад десять видів риби — йорж, короп, краснопірка, лящ, окунь, сом, судак, щука, білий амур, карась срібний, плітка, бичок-бабка і товстолобик. Площа водного дзеркала дозволяє знайти затишне місце навіть у вихідні дні. Доступ до ставу безкоштовний, а берегова лінія облаштована для комфортної риболовлі. Це найрізноманітніше за видовим складом риби місце в області.

Ставок у мікрорайоні Кутківці

Став у Кутківцях

Невелика водойма на території Тернопільської міськради площею ставка складає 4,4 гектара, а максимальна глибина досягає п'яти метрів. Тут добре клює карась срібний, короп, окунь і навіть щука. Середня глибина становить 1,8 метра. Ставок розташований поблизу житлових районів, тому дістатися сюди легко громадським транспортом.

Ставки біля села Теофіпілка

Теофіпілка

Два ставки неподалік Козови — популярне місце для риболовлі. Загальна площа водойм становить 11,3 гектара, а максимальна глибина не перевищує 2,5 метра. Основу улову складають амур білий, карась срібний і короп. Ставки розташовані в мальовничій місцевості.

Киданці

Киданці водойма

Відома в області комерційна водойма з гарантованим результатом. Тут водиться білий амур, короп, окунь, плітка, товстолобик і карась срібний. Водойма працює цілий рік і підходить для організованого відпочинку.

Гадинківці

Гадинківці

Одна з найпопулярніших комерційних водойм області з великим різноманіттям риби. Тут можна спіймати коропа, окуня, сома, карася срібного, білого амура, плітку і товстолобика. Особливо цінується можливість ловити сома — рідкісну для області рибу.

Став біля села Озерна

Озернянське озеро

Водойма з вільним доступом приваблює любителів дикої природи. Основні види риби — окунь, товстолобик, щука і карась срібний. Особливо перспективне для ловлі хижої риби завдяки наявності щуки та окуня.

Стегниковецьке Озеро

Стегниковецьке Озеро

Основні види риби — окунь, щука, карась срібний і плітка. Озеро має природне походження і зберігає первозданний вигляд. Особливо добре клює тут у ранкові та вечірні години. Підходить для сімейного відпочинку на природі.

Романівський став

Романівський став

Тут можна спіймати окуня, щуку і карася срібного. Особливо популярний серед любителів ловити хижу рибу. Працює цілорічно.

Охримівці (Кемпінг)

Охримівці

Основні види риби — білий амур, короп і карась срібний. Можна поєднати риболовлю з проживанням на березі водойми.

Скоморохи (База відпочинку "Лісова")

Скоморохи (База відпочинку "Лісова")

База відпочинку, де можна зайнятись риболовлею. Тут ловлять коропа, окуня, товстолобика, щуку, білого амура і карася срібного. База розташована в лісовій зоні і підходить відпочинку з друзями та сімейних поїздок.

Козова (Козівський став)

Козова став

Тут водиться короп, лящ, судак, щука, карась срібний, плітка і сом канальний. Працює цілорічно, водойму постійно зариблюють. Риболовля тут платна.

Савчинці (Клуб родинного відпочинку та рибалки "Вірля")

Вірля

Спеціалізований клуб для рибалок, де можна ловити коропа, краснопірку, лина, окуня, товстолобика, щуку, білого амура, карася срібного, плітку і в'юна. Клуб спеціалізується саме на риболовлі і має всю необхідну інфраструктуру.

Касперівське водосховище (річка Серет)

Касперівське водосховище

Велике водосховище на річці Серет з вільним доступом. Основні види риби — уклейка, короп, лящ, окунь, щука, карась срібний і плітка. Особливо перспективне для ловлі великої риби. Доступ безкоштовний.

Річка Дністер

Заліщики

Кожен рибалка з досвідом знає свої найкращі місця на річці Дністер. Дністер відомий своїми глибокими ямами і сильною течією. Особливо перспективний для ловлі великого сома та судака. Ми лише назвемо найпопулярніші місця:

Литячі;

Устечко;

Заліщики;

Добрівляни;

Хмелева;

Уніж.

Ласківці

Ласківці

Комерційна водойма, де водяться уклейка, короп, карась срібний і плітка. Водойма підходить для спокійної риболовлі без натовпу.

Завалля (ГЕС)

Завалля

Тут можна піймати головня, коропа, окуня, підуста, щуку, карася срібного і плітку. Особливість водойми — наявність течії від роботи ГЕС.

Івачів

Івачів

У водоймі біля села Івачів водяться в основному карась срібний і лин. Водойма підходить для поціновувачів спокійної риболовлі на природі. Також тут можна орендувати човен.

Нагадаємо, на Житомирщині рибалка похвалився великим уловом. "Телеграф" писав, що чоловік витягнув з водойми коропа вагою 7,5 кг.