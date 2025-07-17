Клюнув на класичну наживку: на Житомирщині рибалка похвалився великим уловом (фото)

Місце вдалої риболовлі залишається в секреті

У водоймі Житомирської області місцевому рибалці вдалося зловити справжній трофей — коропа вагою 7,5 кг. Цю рибу вдалося зловити на класичну українську наживку — макуху, що виготовляється з соняшникового жому.

Про це повідомив користувач Дмитро Розовецький у спільноті "Рибалка в Житомирі та Житомирській області".

Дмитро Розовецький похизувався уловом

Публікація викликала жваве обговорення серед користувачів, які жартували про "рибалку на соняшниках". У коментарях зазначили, що саме макуха — одна з найефективніших наживок на коропа, особливо у літній період, коли риба активно харчується.

Місце вдалої риболовлі залишається в секреті.

Чим відома трофейна риба

Короп — одна з найпоширеніших риб у прісноводних водоймах Європи та Азії, яку почали одомашнювати ще тисячі років тому в Китаї. Зовнішній вигляд коропа залежить від місця його проживання: тіло може мати жовто-зелене, бронзове або темно-коричневе забарвлення. Більшість особин мають луску, хоча деякі різновиди — повністю або частково безлусі.

Короп

Ці риби мешкають переважно в озерах і річках зі спокійною течією та замуленим дном. У природних умовах короп може жити до 30 років і досягати маси понад 20 кг. Завдяки активному апетиту — харчується личинками, рачками, дрібними рибами, а іноді навіть мальками свого виду — він швидко набирає вагу.

Існує 3 основні види коропів:

Лускатий короп — покритий рівномірною лускою по всьому тілу, витривалий та легко пристосовується до різних умов.

Дзеркальний — має великі розкидані луски, переважно вздовж спини; вибагливіший до корму.

Голий короп — майже не має луски, окрім поодиноких ділянок біля плавників і хвоста.

Філе коропа вважається дієтичним продуктом завдяки невеликій калорійності та вмісту корисних мікроелементів.

Як бачимо, ця популярна "здобич" стала для рибалки спражнім дивом!

Раніше "Телеграф" повідомляв, що рибальські кола Житомирщини сколихнула ще одна новина про трофей — цього разу вагою аж 14 кілограмів. За припущеннями, йдеться про строкатого товстолоба — одного з найбільших та найефектніших мешканців наших прісноводних водойм.