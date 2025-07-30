Вкралася помилка? Експертка розповіла, чи справді в Україні спіймали "рибу судного дня"

Інколи на гачок потрапляють дуже цікаві мешканці глибин

На Житомирщині рибалка спіймав рідкісну рибу — веслоноса. Він мешкає в річці Міссісіпі та інших водоймах Північної Америки. Багато хто вирішив, що це — "риба судного дня", якій приписують здатність передбачати стихійні лиха, землетруси, цунамі тощо, проте тут вкралася помилка перекладу.

Про це "Телеграфу" розповіла Юлія Куцоконь, іхтіологиня Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України. За словами експертки, вона ніколи не чула, щоб веслоноса американського називали рибою "Судного дня". Така риба дійсно існує, проте це не веслонос.

Юлія Куцоконь пояснила, що є риба оселедцевий король, який живе в океанічних глибинах біля Японії. Вважалося, що коли ця риба піднімається у верхні шари океану, то вона відчуває якісь поштовхи літосфери. Тому цю рибу називали передвісником землетрусів. Втім наразі ця інформація не вважається достовірною.

Чомусь в деяких українських ЗМІ цього оселедцевого короля назвали — веслоносом, хоча не існує такого синоніма в жодній науковій літературі. Тобто, веслоніс американський і оселедцевий король — це геть різні види, далекі як за своєю біологією, так і за походженням. З іншого боку, можливо, незвичайна зовнішність веслоноса викликала такі асоціації у людей і захотілося гучних заголовків, — пояснила іхтіологиня.

Нагадаємо, раніше Юлія Куцоконь назвала види риб, які на межі зникнення в Україні. Через зміни клімату та порушення гідрологічного режиму зникають звичні для нашої країни представники водного світу.