Здесь клюет даже у новичков: полный гид по "рыбным" местам Тернопольщины на любой кошелек (фото, карты)

"Телеграф" собрал лучшие места Тернопольщины, где можно поймать сома, щуку и не только

Каждый рыбак мечтает найти то идеальное место, где будет клевать хорошо и душа будет отдыхать от городской суеты. В Тернопольской области таких уголков природы хватает на любой вкус и кошелек.

"Телеграф" рассказывает, где лучшие места для рыбалки в области. Среди вариантов есть как бесплатные водоемы со свободным доступом, так и платные комплексы с полным сервисом для рыбаков.

Тернопольский пруд

Тернопольский пруд

Главный водоем областного центра — очень популярное место среди местных рыбаков. Здесь водится более десяти видов рыбы — ерш, карп, красноперка, лещ, окунь, сом, судак, щука, белый амур, карась серебряный, плотва, бычок-бабка и толстолобик. Площадь водоема позволяет обнаружить уютное место даже в выходные дни. Доступ к пруду бесплатный, а береговая линия обустроена для комфортной рыбалки. Это самое разное по видовому составу рыбы место в области.

Пруд в микрорайоне Кутковцы

Стал в Кутковцах

Небольшой водоем на территории Тернопольского горсовета. Площадь пруда составляет 4,4 гектара, а максимальная глубина достигает пяти метров. Здесь хорошо клюет серебряный карась, карп, окунь и даже щука. Средняя глубина составляет 1,8 метра. Пруд расположен вблизи жилых районов, поэтому добраться сюда легко общественным транспортом.

Пруды возле села Теофипилка

Теофипилка

Два пруда неподалеку от Козовы — популярное место для рыбалки. Общая площадь водоемов составляет 11,3 га, а максимальная глубина не превышает 2,5 метра. Основу улова составляют амур белый, карась серебряный и карп. Пруды расположены в живописной местности.

Киданци

Киданци водоема

Известен в области коммерческий водоем с гарантированным результатом. Здесь водится белый амур, карп, окунь, плотва, толстолобик и карась серебряный. Водоем работает круглый год и подходит для организованного отдыха.

Гадынковцы

Гадынковцы

Один из самых популярных коммерческих водоемов области с большим разнообразием рыбы. Здесь можно поймать карпа, окуня, сома, карася серебряного, белого амура, плотву и толстолобика. Особенно ценится возможность ловить сома – редкую для области рыбу.

Пруд возле села Озерная

Озернянское озеро

Водоем со свободным доступом привлекает любителей дикой природы. Основные виды рыбы – окунь, толстолобик, щука и карась серебряный. Особенно перспективно для ловли хищной рыбы благодаря наличию щуки и окуня.

Стегниковецкое озеро

Стегниковское озеро

Основные виды рыбы – окунь, щука, карась серебряный и плотва. Озеро имеет природное происхождение и сохраняет первозданный вид. Особенно хорошо клюет здесь в утренние и вечерние часы. Подходит для семейного отдыха на природе.

Романовский пруд

Романовский пруд

Здесь можно поймать окуня, щуку и карася серебряного. Особенно популярен среди любителей ловить хищную рыбу. Работает круглогодично.

Охримовцы (Кемпинг)

Охримовцы

Основные виды рыбы – белый амур, карп и карась серебряный. Можно соединить рыбалку с проживанием на берегу водоема.

Скоморохи (База отдыха "Лесная")

Скоморохи (База отдыха "Лесная")

База отдыха, где можно заняться рыбалкой. Здесь ловят карпа, окуня, толстолобика, щуку, белого амура и карася серебряного. База расположена в лесной зоне и подходит для отдыха с друзьями и семейных поездок.

Козова (Козовский пруд)

Козова стал

Здесь водится карп, лещ, судак, щука, карась серебряный, плотва и сом канальный. Работает круглогодично, водоем постоянно зарыбливают. Рыбалка здесь платная.

Савчинцы (Клуб семейного отдыха и рыбалки "Вирля")

Вирля

Специализированный клуб для рыбаков, где можно ловить карпа, красноперку, линь, окуня, толстолобика, щуку, белого амура, карася серебряного, плотву и вьюна. Клуб специализируется именно на рыбалке и имеет всю необходимую инфраструктуру.

Касперовское водохранилище (река Серет)

Касперовское водохранилище

Большое водохранилище на реке Серет со свободным доступом. Основные виды рыбы – уклейка, карп, лещ, окунь, щука, карась серебряный и плотва. Особенно перспективно для ловли крупной рыбы. Доступ бесплатный.

Река Днестр

Залещики

Каждый рыбак с опытом знает свои лучшие места на реке Днестр. Днестр известен своими глубокими ямами и сильным течением. Особенно перспективен для ловли сома и судака. Мы только назовем самые популярные места:

Литячи

Устечко;

Залищики;

Добривляны;

Хмелева;

Униж.

Ласковцы

Ласковцы

Коммерческий водоем, где водятся уклейка, карп, карась серебряный и плотва. Водоем подходит для спокойной рыбалки без толпы.

Завалье (ГЕС)

Завалье

Здесь можно поймать голавля, карпа, окуня, подуста, щуку, карася серебряного и плотву. Особенность водоема – наличие течения от работы ГЭС.

Ивачев

Ивачев

В водоеме возле села Ивачева водятся в основном карась серебряный и линь. Водоем подходит для ценителей спокойной рыбалки на природе. Также здесь можно арендовать лодку..

Напомним, в Житомирской области рыбак похвастался большим уловом. "Телеграф" писал, что мужчина вытащил из водоема карпа весом 7,5 кг.