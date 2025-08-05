Путіна надурили щодо "обвалу" українського фронту через 2-3 місяці. Кому у Кремлі це вигідно

Навіть дедлайн Трампа не дає бажаного результату

Очільник Росії Володимир Путін не вірить у дедлайн президента США Дональда Трампа. Він не планує його виконувати, адже отримав "обнадійливі" повідомлення щодо фронту.

Як пише Reuters, посилаючись на джерела, наближені до Кремля. Путіну доповіли, що "фронт України може впасти через 2-3 місяці". Тому російський диктатор і не намагається наблизити мир.

"Путін не вірить в ультиматум Трампа, який закінчується в п’ятницю, і не збирається йому слідувати. Йому доповіли, що "український фронт обвалиться" через 2–3 місяці", — йдеться у матеріалі.

За планами Генштабу РФ, після повного захоплення Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей можна буде перейти до переговорів. А враховуючи отриману інформацію "про 2-3 місяці", окупація чотирьох областей на думку Путіна, "досить реальна".

Водночас керівник ЦПД Андрій Коваленко вже заявив, що Путіна надурили. Адже вже не вперше західні медіа пишуть "інформацію, отриману з Кремля". За цими інсайдами зазвичай стоять одні і ті самі люди — екссекретар Ради безпеки Російської Федерації Микола Патрушев, Сергій Кирієнко, перший заступника керівника адміністрації президента Російської Федерації, та начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов.

"Патрушеву вигідно закопувати Путіна ще більше у війну, аби спробувати зробити наступником свого сина, не кажучи вже про інші плюшки і відкати. Кирієнко з адміністрації Путіна теж сидить на потоках та зациклює через війну на себе регіональну вертикаль влади. А Герасимов просто нічого іншого окрім війни не знає", — написав Коваленко.

Допис Коваленка

Він також додав, що Путін полюбляє легкі рішення і досить часто вірить брехливим паперовим звітам. Чимало інформації про справжню ситуацію на фронті він не отримує.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Офісі президента України прокоментували заяву Кремля щодо зустрічі з Путіним.