Донька-бастард Путіна опублікувала пікантні фото і пройшлася по татку-садисту

Коментарі під дописами закриті

Ймовірна позашлюбна донька очільника Росії Володимира Путіна Луїза Розова вперше від початку повномасштабної війни заговорила та опублікувала нові фото у мережі. Дівчина опосередковано розкритикувала главу Кремля.

У своєму Instagram Луїза Розова, яку називають донькою Путіна від акціонерки банку "Росія" Світлани Кривоногих, опублікувала два фото з досить цікавими підписами. Цікаво, що один з дописів французькою мовою.

Перше фото з'явилось у мережі рівно тиждень назад 28 липня. На ньому дівчина позує на чорному тлі у буденному вбранні, але чималу увагу привертає підпис. До слова, коментарі під дописом закриті.

"І серед усіх таємниць землі я хочу зрозуміти, що не так з реальністю навколо мене", — йдеться у дописі.

Луїза Розова, яку називають донькою Путіна

Однак у медіа пишуть, що спершу дівчина написала зовсім інші слова, які досить прозоро натякали на Путіна і війну в Україні. Луїза зазначила, що їй приємно від того, що вона знову показала своє обличчя світові, але є нюанс.

"Це щодня нагадує мені, ким я народилася і хто зруйнував моє життя. Людина, яка забрала мільйони життів і зруйнувала моє", — написала дівчини.

Луїза Розова, яку називають донькою Путіна

Через кілька днів Луїза виклала вже друге фото, теж з затемненим фоном та без вказаної геолокації. Дівчина написала, що якби вона ховалась, її фото все одно потраплять у пресу.

Зауважимо, що з лютого 2022 року дівчина писала, що вона покинула Росію і досить часто перебуває у Франції. Бувало, що своє перебування за кордоном вона називала життям у "золотій клітці".

Про війну Луїза відкрито не говорила, окрім кількох дописів, один з яких закріплений на її сторінці і там написано "Ні війні".

Допис Луїзи на війну

Допис Луїзи про війну

Як пише BILD, який розмовляв зі студентами академії ICART, яку Розова успішно закінчила, а також з художниками, які її знали по роботі в галереях. Загальна думка про неї була швидше позитивна.

"Дуже мила дівчина. Чи винна вона в тому, хто її батьки?" — казали співрозмовники.

Що відомо про Луїзу

Луїза Розова народилася 3 березня 2003 року в Санкт-Петербурзі як Єлизавета Кривоногих. Відомо, що її мати була, ймовірно, коханкою Путіна і після народження дівчинки раптово розбагатіла. Відомо, що Луїза закінчила художню академію в Парижі та організовувала антивоєнні виставки, але ніколи не коментувала війну в Україні та можливу спорідненість із Путіним безпосередньо. Однак у її свідоцтві про народження пустує графа "батько", проте вказано по батькові "Володимирівна".

Раніше "Телеграф" розповідав, що Путін десятиліттями відвідує таємничий острів, де приймає фатальні рішення.