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Донька-бастард Путіна опублікувала пікантні фото і пройшлася по татку-садисту

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
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Автор
Луїза Розова, яку називають донькою Путіна, опублікувала нові фото Новина оновлена 04 серпня 2025, 13:31
Луїза Розова, яку називають донькою Путіна, опублікувала нові фото. Фото Колаж, "Телеграф"

Коментарі під дописами закриті

Ймовірна позашлюбна донька очільника Росії Володимира Путіна Луїза Розова вперше від початку повномасштабної війни заговорила та опублікувала нові фото у мережі. Дівчина опосередковано розкритикувала главу Кремля.

У своєму Instagram Луїза Розова, яку називають донькою Путіна від акціонерки банку "Росія" Світлани Кривоногих, опублікувала два фото з досить цікавими підписами. Цікаво, що один з дописів французькою мовою.

Перше фото з'явилось у мережі рівно тиждень назад 28 липня. На ньому дівчина позує на чорному тлі у буденному вбранні, але чималу увагу привертає підпис. До слова, коментарі під дописом закриті.

"І серед усіх таємниць землі я хочу зрозуміти, що не так з реальністю навколо мене", — йдеться у дописі.

Луїза Розова, донька Путіна
Луїза Розова, яку називають донькою Путіна

Однак у медіа пишуть, що спершу дівчина написала зовсім інші слова, які досить прозоро натякали на Путіна і війну в Україні. Луїза зазначила, що їй приємно від того, що вона знову показала своє обличчя світові, але є нюанс.

"Це щодня нагадує мені, ким я народилася і хто зруйнував моє життя. Людина, яка забрала мільйони життів і зруйнувала моє", — написала дівчини.

Луїза Розова, донька Путіна
Луїза Розова, яку називають донькою Путіна

Через кілька днів Луїза виклала вже друге фото, теж з затемненим фоном та без вказаної геолокації. Дівчина написала, що якби вона ховалась, її фото все одно потраплять у пресу.

Зауважимо, що з лютого 2022 року дівчина писала, що вона покинула Росію і досить часто перебуває у Франції. Бувало, що своє перебування за кордоном вона називала життям у "золотій клітці".

Про війну Луїза відкрито не говорила, окрім кількох дописів, один з яких закріплений на її сторінці і там написано "Ні війні".

Допис доньки Путіна
Допис Луїзи на війну
Допис доньки Путіна
Допис Луїзи про війну

Як пише BILD, який розмовляв зі студентами академії ICART, яку Розова успішно закінчила, а також з художниками, які її знали по роботі в галереях. Загальна думка про неї була швидше позитивна.

"Дуже мила дівчина. Чи винна вона в тому, хто її батьки?" — казали співрозмовники.

Що відомо про Луїзу

Луїза Розова народилася 3 березня 2003 року в Санкт-Петербурзі як Єлизавета Кривоногих. Відомо, що її мати була, ймовірно, коханкою Путіна і після народження дівчинки раптово розбагатіла. Відомо, що Луїза закінчила художню академію в Парижі та організовувала антивоєнні виставки, але ніколи не коментувала війну в Україні та можливу спорідненість із Путіним безпосередньо. Однак у її свідоцтві про народження пустує графа "батько", проте вказано по батькові "Володимирівна".

Раніше "Телеграф" розповідав, що Путін десятиліттями відвідує таємничий острів, де приймає фатальні рішення.

Теги:
#Війна #Володимир Путін #Донька #Єлизавета Кривоногов