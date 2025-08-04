"Точно не для нас": у Зеленського прокоментували заяву Пєскова щодо зустрічі з Путіним

Позиція України не змінилась і залишається чіткою

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак відреагував на заяву речника Кремля Дмитра Пєскова щодо зустрічі Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Він зазначив, що слова росіянина схожі на затягування часу.

Про це Єрмак написав у Telegram. Він наголосив, що позиція України не змінилась і залишається чіткою.

"Заява Пєскова про "можливу" зустріч виглядає як чергове затягування часу, бо в ній жодної конкретики", — написав глава ОП.

Андрій Єрмак додав, що Україна готова до зустрічі лідерів. Водночас партнери нашої країни і ті, хто справді цінують мир, підтримують позицію України, що зустріч лідерів має відбутися.

Глава Офісу висловив вдячність президенту США Дональду Трампу за його послідовність щодо завершення війни, а також за бажання наблизити цю зустріч.

"Якщо питання лише у підготовці — то це точно не до нас: ми готові хоч зараз. А от безкінечне "не виключаємо" без конкретної дати — неприйнятно", — резюмував Єрмак.

Що передувало

У понеділок, 4 серпня, Дмитро Пєсков сказав, що Путін готовий зустрітись з Зеленським, але після "необхідної підготовки". У заяві в Кремлі не дали жодної конкретики, лише висловили так звану "готовність".

"Вся підготовча робота для такої зустрічі наразі не зроблена. Нагадаю, що сам президент (Путін — ред.) не виключає проведення такої зустрічі після того, як на експертному рівні буде зроблено всю необхідну частину роботи", — заявив він.

Він також згадав рішення президента Трампа відправити два ядерні підводні човни ближче до Росії у відповідь на заяви заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва. Пєсков заявив, що "в таку полеміку не хотілося б ніяк втягуватися і не хотілося б це ніяк коментувати".

Нагадаємо, 15 липня 2025 року Трамп заявив, що "дуже розчарований діями Путіна" і пригрозив введенням мит, якщо Росія не погодиться на переговори протягом 50 днів. Проте 28 липня вийшла нова заява — американський президент сказав, що скоротить встановлений для Росії термін досягнення угоди з Україною. Якщо раніше він був 50 днів, то тепер буде 10-12. За даними представника США в ООН, Трамп хоче укласти угоду до 8 серпня.

Раніше "Телеграф" писав, що спецпредставник США Стів Віткофф поїде до Росії. Трамп розповів подробиці і знову пообіцяв санкції проти Москви.