В Україні з’являються нові види павуків: арахнолог розповіла, де їх виявили

На території областей України зараз знаходять достатню кількість видів, через нестачу досліджень загалом

В Україні останніми роками з’явилися нові види павуків. Одні з них знайшли на території Криму, інші — на території Сумської області.

Про це "Телеграфу" розповіла арахнолог, доктор філософії та співробітниця Херсонського державного університету Анастасія Іосипчук. За її словами, якщо говорити про види, що з’явилися нещодавно, є два різні поняття — поява перших для науки видів, які у світі ще не були зафіксовані, і види, вперше знайдені на окремих територіях.

"Для території областей України зараз знаходять достатню кількість видів, через нестачу досліджень у цілому. Якщо говорити про нові для науки види, то, наприклад, у 2025 році було описано два види на території Криму", — сказала співрозмовниця.

Йдеться про такі види як Troglohyphantes exspectatus і Bisetifer tactus.

Troglohyphantes exspectatus. Фото: zookeys.pensoft.net

Bisetifer tactus. Фото: zookeys.pensoft.net

Іосипчук зазначила, що у 2024 році було описано два нові для науки виду, але вже із Сумської області. Йдеться про Peponocranium fallax і Cnephalocotes similis.

"Відкриття нових видів не така часта подія, але вона є. Роки опису нових видів не завжди такі ж як роки вилову павука. Для відкриття нового виду потрібен час", — пояснила вона.

На питання про те, яким павуків ми вже не побачимо, арахнолог зауважила, що говорити про це зарано, оскільки це інший етап дослідження фауни павуків України.

"До цього потрібно взагалі дізнатися, яка їх чисельність, щоб говорити про зниження чисельності. Як і говорити про вимирання видів. Для того, щоб з’ясувати, що вид вимирає, необхідно проводити дослідження та моніторинг цього виду за встановленими критеріями як зменшення ареалу чи чисельності з часом", — підсумувала співрозмовниця.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Анастасія Іосипчук розповіла, чи дійсно павуки знають розклад людей, у будинку яких або поблизу яких вони проживають.