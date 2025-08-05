В Украине появляются новые виды пауков: арахнолог рассказала, где их обнаружили

На территории областей Украины сейчас находят достаточное количество видов, из-за недостатка исследований в целом

В Украине за последние годы появились новые виды пауков. Одни из них были обнаружены на территории Крыма, другие — на территории Сумской области.

Об этом "Телеграфу" рассказала арахнолог, доктор философии и сотрудница Херсонского государственного университета Анастасия Иосипчук. По ее словам, если говорить о появившихся недавно видах, есть два разных понятия — появление первых для науки видов, которые в мире еще не были зафиксированы, и виды, впервые найденные на отдельных территориях.

"Для территории областей Украины сейчас находят достаточное количество видов, из-за недостатка исследований в целом. Если говорить о новых для науки видах, то, например, в 2025 году были описаны два вида на территории Крыма", — сказала собеседница.

Речь идет о таких видах как Troglohyphantes exspectatus и Bisetifer tactus.

Troglohyphantes exspectatus. Фото zookeys.pensoft.net

Bisetifer tactus. Фото zookeys.pensoft.net

Иосипчук отметила, что в 2024 году были описаны два новых для науки вида, но уже из Сумской области. Речь идет о Peponocranium fallax и Cnephalocotes similis.

"Открытие новых видов не такое частое событие, но оно есть. Годы описания новых видов не всегда такие же как годы отлова паука. Для открытия нового вида требуется время", — пояснила она.

На вопрос о том, каким пауков мы уже не увидим, арахнолог подметила, что говорить об этом рано, поскольку это другой этап исследования фауны пауков Украины.

"До этого нужно вообще узнать, какова их численность, чтобы говорить о снижении численности. Как и говорить о вымирании видов. Для того чтобы выяснить, что вид вымирает, необходимо проводить исследования и мониторинг этого вида по установленным критериям как уменьшение ареала или численности со временем", — подытожила собеседница.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Анастасия Иосипчук рассказала, действительно ли пауки знают расписание людей, в доме которых или вблизи которых они проживают.