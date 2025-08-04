Ви знаєте лише кількох з них. В Україні водиться понад тисячу видів павуків — де найбільше

Павуки зустрічаються в Україні скрізь

Україна відома своїми красивими краєвидами та широкою різноманітністю природних біомів, які є домом для величезної кількості безхребетних. З них лише павуків більше тисячі видів, хоча люди знають в основному менше десятка.

Про це "Телеграфу" розповіла арахнолог, доктор філософії та співробітник Херсонського державного університету Анастасія Йосипчук. За її словами, українці зазвичай добре знають лише каракурта, тарантула та аргіопу.

При цьому вчена зазначає, що деякі павуки схожі один на одного візуально, що лише додає плутанини. Наприклад, деякі стеатоди (Steatoda) нагадують каракуртів, але не мають настільки небезпечної отрути.

Steatoda grossa

Йосипчук визнає, що проблем для запам’ятовування додає й те, що для багатьох видів немає назв українською мовою, а вчені все одно називають їх латинськими іменами.

За словами арахнолога, якщо із сусідніх країн на територію України забредуть кілька видів павуків, то ніхто цього навіть не помітить, хіба вони будуть дуже отруйними. Крім того, є ймовірність, що в деяких областях ще не знайдено всіх місцевих видів.

"Наприклад, тут погано вивчена Вінницька, Кіровоградська області. Там знайдено близько 70 видів. Для порівняння, Херсонська та Харківська області налічують близько 400 видів", — сказала Йосипчук.

Нагадаємо, раніше Йосипчук розповідала, чому екзотичні павуки не зможуть вижити у природі, якщо їх випустять на волю безвідповідальні господарі.