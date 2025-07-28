Павуки знають ваш розклад? Експертка розповіла, у кого вдома вони точно є та чому

Павуки не ведуть календар

Багато хто з нас помічав дивну закономірність: павуки в квартирі ніби стають активнішими саме тоді, коли господарів немає вдома. Здається, що ці восьминогі мешканці якимось чином відстежують наш розпорядок дня і терпеливо чекають зручного моменту для своїх справ.

"Телеграф" запитав арахнологиню, докторку філософії та співробітницю Херсонського державного університету Анастасію Іосипчук, чи справді павуки знають розклад людей, в домі яких або поблизу яких вони проживають?

Експертка категорично спростовує цю популярну думку. Дослідниця зазначає, що може спостерігати павуків у будь-який час доби.

"Я можу бачити павуків і вдень, і зранку, і вночі. На мій розклад дня вони якось не реагують. А взагалі, це трішки така байка", — пояснює Анастасія Іосипчук.

Арахнологиня підкреслює, що більшість павуків люди просто не помічають через звичайну неуважність. Найчастіше вони селяться у вологих приміщеннях.

Поява павуків у житлі насправді сигналізує про наявність їжі для них. "Якщо у вас з'явились павуки, це не привід панікувати. Це привід замислитись над тим, що для них є кормова база. А значить, у вас є щось, чим харчується цей павук. Бо, якщо немає корму, павуків у вас жити не буде. Таким чином вони трішки навіть поліпшують життя людей", — зауважує дослідниця.

Фахівець розділяє домашніх павуків на дві категорії за способом полювання. Першій групі — тим, що плетуть павутину — байдужий розпорядок дня людей.

"Їм, в принципі, байдуже на ваш там розпорядок дня. Вони влаштують павутину, і спокійно будуть біля неї, де є міграція комах. Якщо якась вібрація пройде на павутину від ваших дій, то павуки будуть ховатись та втікати", — пояснює Іосипчук.

Друга категорія — павуки, які не плетуть павутину — полюють переважно вночі. Саме тому вдень їх практично не видно, що створює хибне враження про їхню "розумну" поведінку.

Павуки - нічні хижаки

Щодо раціону домашніх павуків, то експертка зазначає: великих тарганів у сучасних оселях майже не залишилося, але павуки знайшли інші джерела харчування.

"Загалом кормова база у квартирах — плодові мушки, жуки-шкіроїди (їх личинки заводяться у крупах), крихітні ногохвістки, мурахи, або те, що може випадково залетіти через вікно", — перераховує дослідниця.

Цікавою особливістю деяких павуків є канібалізм. Як зауважує арахнологиня: "Є павуки, які харчуються, власне, павуками в тому числі."

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, укус якого павука в Україні може вбити людину. "Офіційно" цей павук називається Latrodectus tredecimguttatus, однак людям він відомий під іншою назвою.