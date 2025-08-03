Для них немає кордонів. Як в Україну можуть проникнути нові види павуків

Молоді павучки здатні долати значні відстані завдяки особливому методу розповсюдження

Кліматичні зміни поступово змінюють не лише ландшафти й температуру, а й склад живої природи в Україні. Зокрема, експерти не виключають, що в нашій країні можуть з'явитися нові види павуків, які раніше тут не мешкали.

Про це "Телеграфу" розповіла арахнологиня, докторка філософії та співробітниця Херсонського державного університету Анастасія Іосипчук. Ключову роль відіграє не сама територія, а наявність сприятливих умов.

Якщо клімат стає м'якшим або ближчим до того, у якому вже живуть певні види в суміжних країнах, вони можуть поступово розширювати ареал.

Молоді павучки здатні долати значні відстані завдяки особливому методу розповсюдження. Вони підіймаються на верхівки рослин, випускають тонку нитку павутини й дозволяють повітряному потоку переносити себе іноді на десятки й навіть сотні кілометрів. Якщо нове середовище виявляється сприятливим — павук залишиться, якщо ні — продовжить "подорож".

"Кордони ж вони не бачать. Загалом павуки можуть переміщуватись на доволі довгі відстані", — зазначила експертка.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що білоколінного павука-птахоїда дедалі частіше помічають у різних містах України. Походження таких екзотичних істот залишається незрозумілим, однак експерти припускають, що їхня поява може бути пов'язана з людською необережністю.