Вихід ЗСУ з Покровська можливий: аналітик назвав умову (відео)

Ситуація в Покровську поки що не настільки критична

Росіяни хоч і не мають суттєвих поступів на фронті, але все ж таки демонструють повільне просування в районі Покровська. За роки битв там вони змогли взяти місто у півкільце, яке може стати для ЗСУ великою проблемою.

Про це в інтерв’ю NV розповів військовий аналітик, колишній співробітник СБУ Іван Ступак. За його словами, зараз "горловина" кишені, в якій опинилося місто, становить близько 18 кілометрів.

"Якщо вона буде меншою за 10 км, це означатиме, що цей котел може бути цілком реальним і питання про вихід з Покровська справді стане максимально актуальним. Зараз цього немає", — сказав експерт.

Ступак зазначив, що щодня горловина зменшується, проте її ширини поки що вистачає для того, щоб переміщати війська.

Бої під Покровськом

Як повідомлялося раніше, Росія не надто налякана погрозами президента США Дональда Трампа ввести мита і має намір вести війну доти, доки на Заході не задовольнять її вимоги. При цьому Володимир Путін упевнений, що його країна може витримати економічні труднощі для досягнення перемоги, тому все залежатиме лише від стійкості оборони України.