На Черниговщине мужчины шумели во время минуты молчания и оскорбляли ветерана, сделавшего замечание (видео)

Вместо того, чтобы извиниться, они начали спор

Каждое утро в 9:00 Украина чествует павших защитников минутой молчания. В городе Сновск Черниговской области двое мужчин во время минуты молчания громко разговаривали и шутили, ветеран сделал им замечание, однако мужчины ответили грубостью.

Как стало известно "Телеграфу" инцидент произошел в ресторане "Визит", расположенном в Сновске на улице Независимости, 7. Двум мужчинам в летах, шумевшим во время минуты молчания, сделал замечание ветеран Роман Терещук.

В распоряжении "Телеграфа" есть видео, которые он снял после замечания. Сначала мужчины демонстративно игнорировали его, глядя в свои телефоны. Далее один из них перевел телефон на военного, другой сказал "посмотрим на дурака".

Минута молчания, гимн, вы хихикаете… Вы не хоронили собратьев?, — говорит мужчинам Терещук.

В ответ один из них презрительно махнул на него рукой. Вскоре подошел мужчина, представившийся директором заведения, где происходила ссора. Он за руку поздоровался с одним из мужчин. Он хотел, чтобы военный вышел на улицу. Однако тот настаивал на недопустимости неуважения к павшим героям во время минуты молчания.

Как стало известно "Телеграфу", в результате ветеран пошел в ТЦК, расположенный неподалеку. Оттуда пришел сотрудник, который тоже за руку поздоровался с нарушителями минуты молчания.

Один из этих мужчин был идентифицирован. Это местный предприниматель Демиденко Иван Владимирович. Дата рождения — 07.07.1967, ему 58 лет. Он зарегистрирован в российской соцсети "Одноклассники".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что во Львове мужчина толкнул мальчика, призывавшего почтить павших защитников во время минуты молчания. Позже мужчина странно объяснил свой поступок.