Інакше - оборонні рубежі в Карпатах? Апостол про історичний урок, який варто засвоїти Україні

Генерал вважає, що історія має тенденцію до повторення

Українці живуть сьогоднішнім днем. Вони не думають про наслідки своїх дій.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу"розповів командувач ДШВ, бригадний генерал, Герой України Олег Апостол. Він на історичному прикладі пояснив, чому потрібно воювати, а не домовлятись.

Більше читайте у публікації: "Готую одразу два сюрпризи росіянам, вони будуть вмирати пачками", — новий командувач ДШВ, Герой України Олег Апостол (перше інтерв’ю)".

"Дуже шкода, що у людей коротка пам'ять. Багато хто живе сьогоднішнім днем і не думає про наслідки своїх дій завтра. Для прикладу, чому почався Голодомор?" — запитує генерал. Питає Олег Апостол

На думку військового, передумови трагедії слід шукати у подіях 1918 року. Саме тоді українські військові зробили фатальну помилку.

"В 1918 році більшовики під командуванням генерала Муравйова за чотири дні захопили Київ. Попри те, що були полки, цілі армії, які повернулись з війни. Вони не об'єднались проти більшовиків, а розраховували з ними домовитись", нагадує Олег Апостол

Наслідки такої стратегії були катастрофічними для української еліти. Тих генералів та полковників, які сподівались на переговори, першими й розстріляли у столиці.

"Знищили тих, хто міг повести армію, і далі почалось переселення в Сибір, Голодомор, чистки. Мільйони людей загинули через те, що в якийсь момент ми вирішили не воювати, а домовлятись", каже Олег Апостол

Генерал вважає, що історія має тенденцію до повторення. Люди не вчать уроків минулого і знову роблять ті самі помилки.

"Я цю циклічну історичну аналогію навів лише тому, що, як би сьогодні не було важко, нам треба протриматись. Це війна, ми зазнаємо втрат, дуже боляче. Але єдиний шанс вижити для нас — перемелювати ворога і продовжувати воювати", — наголошує Апостол.

Власний бойовий досвід підтверджує правильність такого підходу, каже військовий. Навіть у найкритичніші моменти не варто здаватися.

"Коли я був комбригом, під час боїв наступали такі моменти, що все: думав, кінець вже мені і моїм батальйонам. А потім перетерпіли, поманеврували, перехопили ініціативу і пішли далі знищувати ворога", — розповідає генерал.

Апостол попереджає про наслідки капітуляції для всіх українців. Розслаблення зараз може призвести до катастрофи.

"Не можна зараз нам з вами розслаблятись. Бо опинимось в Карпатах в кращому випадку. Раджу дезертирам і ухилянтам в Карпатах почати готувати рубежі оборони", — іронічно зауважує командувач ДШВ.

На питання журналіста про тих українців, які намагаються уникнути мобілізації, Апостол дав чітку відповідь. Він нагадав про долю мешканців окупованих територій.

"Ті, хто не служитиме у своїй армії, буде воювати під прапорами чужої. Його там не будуть питати про якісь довідки, хвороби, трьох дітей тощо. Буде йти перед російськими військами розчищати мінні поля. Або просто кидатимуть на "м'ясо" і все", — попередив генерал.

Останні десять років демонструють жорстоку реальність окупації, підкреслює Апостол. Чоловіків з Донецька, Луганська, Запоріжжя, Херсонщини та Криму використовують як витратний матеріал.

"Їх просто відправляють на штурми і навіть не поспішають обмінювати з полону. А якщо обмінюють, то знову відправляють на штурм. Там з ними ніхто не церемониться", підсумував Олег Апостол

Раніше "Телеграф" писав, що командувач ДШВ розповів про труднощі мобілізації в Росії.