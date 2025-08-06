Иначе - оборонительные рубежи в Карпатах? Апостол об историческом уроке, который стоит усвоить Украине

Генерал считает, что история имеет тенденцию к повторению

Украинцы живут сегодняшним днем. Они не думают о последствиях своих действий.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал командующий ДШВ, бригадный генерал, Герой Украины Олег Апостол. Он на историческом примере объяснил, почему нужно воевать, а не договариваться.

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"Очень жаль, что у людей короткая память. Многие живут сегодняшним днем и не думают о последствиях своих действий завтра. Для примера, почему начался Голодомор?" — спрашивает генерал. Спрашивает Олег Апостол

По мнению военного, предпосылки трагедии следует искать в событиях 1918 года. Именно тогда украинские военные совершили роковую ошибку.

"В 1918 году большевики под командованием генерала Муравьева за четыре дня захватили Киев. Несмотря на то, что были полки, целые армии, вернувшиеся с войны. Они не объединились против большевиков, а рассчитывали с ними договориться", напоминает Олег Апостол

Последствия такой стратегии были катастрофическими для украинской элиты. Тех генералов и полковников, которые надеялись на переговоры, первыми расстреляли в столице.

"Уничтожили тех, кто мог увести армию, и дальше началось переселение в Сибирь, Голодомор, чистки. Миллионы людей погибли из-за того, что в какой-то момент мы решили не воевать, а договариваться", говорит Олег Апостол

Генерал считает, что история имеет тенденцию к повторению. Люди не учат урокам прошлого и снова совершают те же ошибки.

"Я эту циклическую историческую аналогию привел лишь потому, что, как бы сегодня ни было трудно, нам нужно продержаться. Это война, мы несем потери, очень больно. Но единственный шанс выжить для нас — перемалывать врага и продолжать воевать", — отмечает Апостол.

Собственный боевой опыт подтверждает правильность такого подхода, говорит военный. Даже в самые критические моменты не стоит сдаваться.

"Когда я был комбригом, во время боев наступали такие моменты, что все: думал, конец уж мне и моим батальонам. А потом претерпели, поманеврировали, перехватили инициативу и пошли дальше уничтожать врага", — рассказывает генерал.

Апостол предупреждает о последствиях капитуляции для всех украинцев. Расслабление сейчас может привести к катастрофе.

"Нельзя сейчас нам с вами расслабляться. Потому что окажемся в Карпатах в лучшем случае. Советую дезертирам и уклоняющимся в Карпатах начать готовить рубежи обороны", — иронически замечает командующий ДШВ.

На вопрос журналиста о украинцах, которые пытаются избежать мобилизации, Апостол дал четкий ответ. Он напомнил о судьбе жителей оккупированных территорий.

"Те, кто не будет служить в своей армии, будет воевать под флагами чужой. Его там не будут спрашивать о каких-то справках, болезнях, троих детях и т.д. Будет идти перед российскими войсками расчищать минные поля. Или просто будут бросать на мясо и все", — предупредил генерал.

Последние десять лет показывают жестокую реальность оккупации, подчеркивает Апостол. Мужчин из Донецка, Луганска, Запорожья, Херсона и Крыма используют как расходный материал.

"Их просто отправляют на штурмы и даже не спешат обменивать из плена. А если обменивают, то снова отправляют на штурм. Там с ними никто не церемонится", подытожил Олег Апостол

Ранее "Телеграф" писал, что командующий ДШУ рассказал о трудностях мобилизации в России.