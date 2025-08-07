Організм вимикає цю функцію. Які проблеми зі здоровʼям заважають парі на етапі планування вагітності

Експертка пояснила цей феномен і з біологічної точки зору

Ендокринне безпліддя все частіше зустрічається у жінок за останні три роки. А кожне друге звернення до лікаря — відсутність овуляції.

Про це розповіла лікарка-репродуктологиня Ольга Савицька в інтерв'ю "Телеграфу". Вона відповіла на питання, з якими проблемами жінки і чоловіки найчастіше стикаються у сфері репродуктивного здоров'я в умовах війни.

Ендокринні фактори виходять на перший план

В умовах війни на перший план почали виходити саме ендокринні фактори неплідля, які переважно пов'язані у жінок з ановуляцією, а у чоловіків — з гормональним фактором неплідля, коли через порушення вироблення певних гормонів немає адекватного сперматогенезу, пояснює Ольга Савицька. пояснює Ольга Савицька.

Лікарка звертає увагу на явище, про яке багато говорили на початку війни. Мова йде за аменорею.

Я думаю, всі чули про таке поняття, про нього багато хто говорив раніше на початку війни, так звана аменорея військового стану, коли у жінок просто зникають менструації, розповідає Савицька

Експертка пояснила цей феномен і з біологічної точки зору. За її словами, коли людина опиняється під загрозою зникнення, то перше, що буде вимикатись — це репродуктивна функція.

Це такий закон збереження виду: якщо людина опиняється під загрозою зникнення, то перше буде виключатися саме репродуктивна функція, бо в умовах стресу явно немає потреби та умов до відтворення потомства. Ми бачили це на прикладах тварин і власне на людях. Тому ановуляція, відсутність регулярної менструації, зниження лібідо, — це важливі фактори, які не сприяють продовженню роду, наводить приклад лікарка Савицька

Проблеми чоловічого репродуктивного здоров'я

Щодо чоловіків, то ситуація також викликає занепокоєння. Лікарка Савицька розповіла про типові випадки.

Коли ми починаємо обстежувати пару, для декого це стає дивним. Чоловік каже: "Я себе нормально почуваю, я здоровий, чому в мене такі аналізи?". Переважно у чоловіків діагностують олігоастенозооспермію, інколи азооспермію. Якщо перекладати це на звичайну людську мову, то це зменшення кількості, концентрації та активних форм сперматозоїдів, з правильною будовою. Чим більше пошкоджених таких клітин ми маємо, тим більший ризик порушення структури ДНК в сперматозоїді. Це може призводити або до ненастання вагітності, або до вроджених вад розвитку чи втрати вагітності каже лікарка-репродуктологиня

Як обстріли і ночівля в укритті впливають на гормони

Савицька розповіла про зміни у практиці за останні роки. Вона каже, що пацієнки, які щороку приходять на профілактичний огляд скаржаться на проблеми з циклом. Причиною того є стрес, а також переживання за чоловіка військового. За її спостереженнями, кожне друге звернення — саме через відсутність овуляції.

Лікар детально пояснює механізм впливу стресу на репродуктивну функцію:

Щоранку українці прокидаються, і першим ділом читають новини з хвилюванням, чи не сталося чогось страшного. А гормони гонадотропіни дають поштовх яєчникам для правильної роботи. Вони виробляються під час здорового сну. Але яким може бути сон, якщо ночі люди проводять в паркінгах, укриттях. Відбувається депривація сну. У жінок постійний стрес і високий рівень кортизолу, адреналіну. Вони блокують овуляцію. Так влаштований наш організм, підкреслила Ольга Савицька

