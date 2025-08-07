Организм отключает эту функцию. Какие проблемы со здоровьем мешают паре на этапе планирования беременности

Эксперт объяснила этот феномен и с биологической точки зрения

Эндокринное бесплодие все чаще встречается у женщин за последние три года. А каждое второе обращение к врачу – отсутствие овуляции.

Об этом рассказала врач-репродуктолог Ольга Ольга Савицкая в интервью "Телеграфу". Она ответила на вопрос, с какими проблемами женщины и мужчины наиболее часто сталкиваются в сфере репродуктивного здоровья в условиях войны.

Эндокринные факторы выходят на первый план

В условиях войны на первый план начали выходить именно эндокринные факторы бесплодия, которые преимущественно связаны у женщин с ановуляцией, а у мужчин с гормональным фактором бесплодия, когда из-за нарушения выработки определенных гормонов нет адекватного сперматогенеза, объясняет Ольга Савицкая.

Врач обращает внимание на явление, о котором много говорили в начале войны. Речь идет за аменорею.

Я думаю, все слышали о таком понятии, о нем многие говорили раньше в начале войны, так называемая аменорея военного положения, когда у женщин просто исчезают менструации, рассказывает Савицкая

Эксперт объяснила этот феномен и с биологической точки зрения. По ее словам, когда человек оказывается под угрозой исчезновения, то первое, что будет выключаться, — это репродуктивная функция.

Это закон сохранения вида: если человек оказывается под угрозой исчезновения, то первое будет исключаться именно репродуктивная функция, ибо в условиях стресса явно нет нужды и условий к воспроизводству потомства. Мы видели это на примерах животных и на людях. Поэтому ановуляция, отсутствие регулярной менструации, снижение либидо — это важные факторы, не способствующие продолжению рода, приводит пример врач Савицкая

Проблемы мужского репродуктивного здоровья

Что касается мужчин, то ситуация тоже вызывает беспокойство. Врач Савицкая рассказала о типичных случаях.

Когда мы начинаем обследовать пару, для некоторых это становится странным. Мужчина говорит: "Я себя нормально чувствую, я здоров, почему у меня такие анализы?" Преимущественно у мужчин диагностируют олигоастенозооспермию, иногда азооспермию. Если переводить это на обычный человеческий язык, то это уменьшение количества, концентрации и активных форм сперматозоидов с правильным строением. Чем больше поврежденных таких клеток мы имеем, тем больше риск нарушения структуры ДНК в сперматозоиде. Это может приводить либо к ненаступлению беременности, либо к врожденным порокам развития или потере беременности. говорит врач-репродуктолог

Как обстрелы и ночлег в укрытии влияют на гормоны

Савицкая рассказала об изменениях в практике за последние годы. Она говорит, что пациентки, которые каждый год приходят на профилактический осмотр, жалуются на проблемы с циклом. Причиной тому стресс, а также переживания за мужа военного. По ее наблюдениям, каждое второе обращение именно из-за отсутствия овуляции.

Врач подробно объясняет механизм воздействия стресса на репродуктивную функцию:

Каждое утро украинцы просыпаются, и первым делом читают новости с волнением, не произошло ли чего страшного. А гормоны гонадотропины дают толчок яичникам для правильной работы. Они производятся во время здорового сна. Но каков может быть сон, если ночи люди проводят в паркингах, укрытиях. Происходит депривация сна. У женщин постоянный стресс и высокий уровень кортизола, адреналина. Они блокируют овуляцию. Так устроен наш организм, подчеркнула Ольга Савицкая

