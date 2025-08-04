Крила — як у метелика: неймовірно красиву комаху можна купити за копійки в Україні (фото)

Такий вид комах поширений на півдні Європи, Близькому Сході, в Північній Африці, а також завезений до південно-західних штатів США

На популярному українському майданчику онлайн оголошень продають комаху з неймовірно красивим забарвленням. Йдеться про квіткового східного богомола, який має яскраві крила, як у метелика.

Варто відзначити, що богомоли мають відмінні здібності до маскування, тому залежно від довкілля колірне забарвлення цих комах може змінюватись. Деякі мають жовті, рожеві, зелені, коричнево-сірі відтінки.

Вказана в оголошенні вартість комахи – 450 гривень.

В Україні продають незвичайний богомол. Фото: OLX

На наданих автором оголошення фотографіях видно, що квітковий богомол має барвисті крила. На них є жовті, червоні та сині плями.

В Україні можна купити богомола із цікавим забарвленням. Фото: OLX

В Україні продають богомола із незвичайним забарвленням. Фото: OLX

В Україні можна купити незвичайний богомол. Фото: OLX

Продавець зазначив, що може відправити богомола покупцю Новою поштою. Сам він знаходиться в Приморському районі Одеси.

Зазначимо, що такий вид богомолів, як на фотографіях, називається Iris oratoria. Розповсюджений у Середземномор’ї: на півдні Європи, на Близькому Сході, у Північній Африці, а також завезений до південно-західних штатів США.

Ця комаха середнього розміру — 45-55 мм завдовжки. Крила та надкрила самки вкорочені до середини черевця. Зазвичай зеленого кольору з коричневими мітками, іноді сірий, жовтий або бурий. Задні крила червоні, з концентричними чорно-фіолетовими плямами

Якщо богомола потривожити, він підіймає передні ноги убік від тіла, вигинає черевце вгору, підіймає крила з темними концентричними плямами й повертає тіло так, щоб нападник бачив їх.

Як богомол реагує на небезпеку

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що мешканці Вінниці прямо в центрі міста, на Соборній площі помітили рідкісного "гостя". Комаха поводилася спокійно і навіть позувала для камер.