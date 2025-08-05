В Україні така не водиться? Де живе найнебезпечніша сарана у світі і в чому її загроза (фото)

Такий вид комах може давати до п’яти поколінь за рік

В Україні існує кілька видів сарани, які можна назвати небезпечними. Один із них — перелітна сарана, тобто та, яка цього літа активно атакує українські області цілими зграями, поїдаючи все на своєму шляху.

Про це "Телеграфу" розповів ентомолог Національного природного парку "Тузлівські лимани" Євгеній Халаїм. За його словами, сарана, яка вважається найнебезпечнішою у світі, в Україні не живе.

"У нас із таких найбільш небезпечних — це перелітна сарана, італійський прус і марокканська кобилка", — пояснив експерт.

На фото: перелітна сарана, італійський прус, марокканська кобилка. Колаж "Телеграф"

Халаїм додав, що два останні види також періодично дають спалахи чисельності. Однак самі особини менші й зграї набагато менше, ніж у перелітної сарани. До того ж ці комахи не так суттєво впливають на сільське господарство. Хоча, як пояснює експерт, така шкода від них іноді теж буває.

"Якщо дивитися у світовому масштабі, є ще така пустельна сарана, але вона поширена в країнах Африки та на Близькому Сході. Вона, на відміну від нашої перелітної сарани, може розмножитися майже протягом усього року. Якщо наша дає одне покоління, то там три, чотири, п’ять поколінь може за рік розвиватися. Вона більше пристосована. Перелітна африканська сарана (вона ж пустельна сарана, — Ред.) є найбільш небезпечним шкідником. Але, дякувати Богові, його у нас немає», — розповів ентомолог.

Пустельна сарана. Фото: Вікіпедія

Він додав, що перелітній африканській сарані не підходять наші кліматичні умови. Річ у тому, що це досить південний вигляд теплолюбний, і для нього досить холодно.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Євгеній Халаїм назвав головні ласощі для сарани. За його словами, є те, чому віддають перевагу ці комахи.