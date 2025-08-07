В Україні завелася небезпечна комаха, яка пожирає дуже корисні плоди: що відомо

Відсоток пошкоджених плодів сягає 40-50% на деяких деревах

Останні кілька десятків років в Україну із Середземномор’я та Балканського півострова проникають нові види комах. Одна з них поїдає волоський горіх.

Про це "Телеграфу" розповів ентомолог Національного природного парку "Тузлівські лимани" Євгеній Халаїм. За словами експерта, вони заходять вузьким коридором між Карпатами та Чорним морем через нашу Бессарабію в степову зону.

"Інший шлях — з Близького Сходу, район Грузії, Азербайджану. Можуть проникати чорноморським узбережжям Кавказу, через Кримський півострів і знову до нас у степову зону. Також ціла низка видів зайшла останніми роками", — підкреслив співрозмовник.

Халаїм пояснив, що з найвідоміших видів можна виділити ніктеола горіхову, відому також під назвою човнянка горіхова. В останні 5-10 років дуже багато плодів волоського горіха червиві, що пов’язано з появою цієї комахи. Відсоток пошкоджених плодів сягає 40-50% на деяких деревах.

Вона вже раніше було відома в Грузії, а році у 2005-2006 її виявили у Криму. Пізніше, 2008-го, в Запорізькій області та вже 12-го року — в Одеській області.

Зараз ніктеола горіхова заходить до нас через Крим. А далі вона йде через Чорноморсько-Карпатський коридор до Румунії, Болгарії й зараз досягла півночі Італії.

Співрозмовник зазначив, що комаха живе під зеленою шкіркою і не вгризається у саме ядро горіха. Але при цьому він уже не може дозрівати нормально, оскільки починає чорніти. До того ж втрачається його товарний вигляд.

Експерт також додав, що це стало великою проблемою для тих, чий бізнес пов’язаний із вирощуванням горіхів.

