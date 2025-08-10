Угодою будуть незадоволені всі: Вашингтон надіслав нові сигнали про війну Росії та України

У Вашингтоні озвучили очікування про майбутні переговори на Алясці і не лише

У США обіцяють враховувати позицію України у переговорах із Росією. Однак там наголошують, що від можливої угоди будуть незадоволені усі сторони.

Віцепрезидент Джей Ді Венс в ефірі Fox News розповів, що США враховуватимуть думку України, проте сумніваються, що зустріч президента України Володимира Зеленського та Володимира Путіна можна було організувати до зустрічі президента США Дональда Трампа та Путіна. При цьому він додав, що Путін категорично відмовляється зустрічатися із Зеленським і Трампу треба це змінити.

"Ми говоритимемо з українцями. Ми будемо тримати цей діалог відкритим, але фундаментально це та ситуація, коли Трампу треба змусити Путіна і Зеленського сісти і з’ясувати свої розбіжності. Ми звичайно засуджуємо вторгнення, нам не подобаються події, в яких ми опинилися, але ми повинні укласти мир. І єдиний спосіб укласти мир це сісти та говорити"" Джей Ді Венс

Він також нагадав, що США перестали "фінансувати війну", маючи на увазі угоду про закупівлю американської зброї для України коштом європейських союзників.

Венс також виступив за зупинку бойових дій по лінії фронту. Хоча й визнав, що жодна зі сторін не почуватиметься "щасливою" від цього.

Водночас посол США в НАТО Метью Вітакер в ефірі CNN зазначив, що Вашингтон враховує позицію Зеленського про те, що не можна просто віддавати великі шматки території росіянам. Однак він зазначив, що "війна має якось закінчитися".

"Ми маємо закінчити цю війну. Ми можемо врятувати тисячі людей цією угодою... президент Дональд Трамп може це зробити реальністю. Вся причина цієї зустрічі (з Путіним, — ред.) у тому, що він миротворець, він хоче укласти мир" Метью Вітакер

При цьому він не виключив, що Зеленський може бути присутнім на саміті на Алясці. Дипломат зазначив, що не може бути угоди, якщо в ній не бере участі одна із залучених сторін.

Як повідомлялося раніше, Росія запропонувала обмежене припинення вогню в Україні на тлі підготовки до зустрічі Трампа з Путіним. На Заході не виключають, що може бути і "радикальніший прорив".