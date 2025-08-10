Сделкой будут недовольны все: в Вашингтоне послали новые сигналы о войне России и Украины

В Вашингтоне озвучили ожидания о предстоящих переговорах на Аляске и не только

В США обещают учитывать позицию Украины в переговорах с Россией. Однако там подчеркивают, что от возможной сделки будут недовольны все стороны.

Вице-президент Джей Ди Венс в эфире Fox News рассказал, что США будут учитывать мнение Украины, однако сомневаются, что встречу президента Украины Владимира Зеленского и Владимира Путина можно было организовать до встречи президента США Дональда Трампа и Путина. При этом он добавил, что Путин категорически отказывается встречаться с Зеленским и Трампу надо это изменить.

"Мы будем говорить с украинцами. Мы будем держать этот диалог открытым, но фундаментально это та ситуация, когда Трампу надо заставить Путина и Зеленского сесть и выяснить свои разногласия. Мы конечно осуждаем вторжение, нам не нравятся события, в которых мы оказались, но мы должны заключить мир. И единственный способ заключить мир это сесть и говорить" Джей Ди Венс

Он также напомнил, что США перестали "финансировать войну", подразумевая соглашение о закупке американского оружия для Украины за средства европейских союзников.

Венс также выступил за остановку боевых действий по текущей линии фронта. Хотя и признал, что ни одна из сторон не будет чувствовать себя "счастливой" от этого.

В то же время посол США в НАТО Мэтью Уитакер в эфире CNN отметил, что Вашингтон учитывает позицию Зеленского о том, что нельзя просто отдавать большие куски территории россиянам. Однако он отметил, что "война должна как-то закончиться".

"Мы должны закончить эту войну. Мы можем спасти тысячи человек этой сделкой… президент Дональд Трамп может это сделать реальностью. Вся причина этой встречи (с Путиным, — ред.) в том, что он миротворец, он хочет заключить мир" Мэтью Уитакер

При этом он не исключил, что Зеленский может присутствовать на саммите на Аляске. Дипломат отметил, что не может быть сделки, если в ней не участвует одна из вовлеченных сторон.

Как сообщалось ранее, Россия предложила ограниченное прекращение огня в Украине на фоне подготовки ко встрече Трампа с Путиным. На Западе не исключают, что может быть и более "радикальный прорыв".