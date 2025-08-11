Без Путіна і Трампа. В Україні є своя Аляска, про яку мало хто знає

Є 2 версії походження цієї назви

Зустріч американського президента Дональда Трампа з хазяїном Кремля Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня активно обговорюється. Експерти аналізують наслідки майбутньої зустрічі для України та світу, ЗМІ припускають, де саме може пройти зустріч, та і загалом обговорюють усі можливі деталі.

На тлі новин про переговори на американській Алясці варто згадати, що в Україні теж є своя Аляска. Це житловий мікрорайон Тернополя, розташований на північно-східних околицях міста.

Є дві версії походження назви

Офіційно тернопільська Аляска складається з двох мікрорайонів — № 11 і № 12. За переказами місцевих жителів, мікрорайон збудували на височині, де раніше були поля. Є дві версії походження назви. Як передає кореспондент "Телеграфу", цей мікрорайон найвіддаленіший від центру (як штат Аляска від материкової частини США). До того ж взимку тут дмуть пронизливі вітри. Це також дало назву цій частині міста.

Віддаленість штату Аляска від материкової частини США

Аляска Тернопіль

Аляска в Тернополі — невеликий за розмірами спальний мікрорайон, який збудований у 80-90 роках. Забудова району здійснювалась відповідно до містобудівних норм того часу і складається з 5 та 9-поверхових будинків. Є шістнадцятиповерхівка (таких всього дві у Тернополі). І зараз мікрорайон активно розбудовується.

Аляска мікрорайон 2025 рік

Як розбудовували мікрорайон Аляска

Тернопіль має також мікрорайони з цікавими назвами — Канада, Дружба, БАМ.

Церква у мікрорайоні Аляска

