Без Путіна і Трампа. В Україні є своя Аляска, про яку мало хто знає
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Є 2 версії походження цієї назви
Зустріч американського президента Дональда Трампа з хазяїном Кремля Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня активно обговорюється. Експерти аналізують наслідки майбутньої зустрічі для України та світу, ЗМІ припускають, де саме може пройти зустріч, та і загалом обговорюють усі можливі деталі.
На тлі новин про переговори на американській Алясці варто згадати, що в Україні теж є своя Аляска. Це житловий мікрорайон Тернополя, розташований на північно-східних околицях міста.
Є дві версії походження назви
Офіційно тернопільська Аляска складається з двох мікрорайонів — № 11 і № 12. За переказами місцевих жителів, мікрорайон збудували на височині, де раніше були поля. Є дві версії походження назви. Як передає кореспондент "Телеграфу", цей мікрорайон найвіддаленіший від центру (як штат Аляска від материкової частини США). До того ж взимку тут дмуть пронизливі вітри. Це також дало назву цій частині міста.
Аляска в Тернополі — невеликий за розмірами спальний мікрорайон, який збудований у 80-90 роках. Забудова району здійснювалась відповідно до містобудівних норм того часу і складається з 5 та 9-поверхових будинків. Є шістнадцятиповерхівка (таких всього дві у Тернополі). І зараз мікрорайон активно розбудовується.
Тернопіль має також мікрорайони з цікавими назвами — Канада, Дружба, БАМ.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про маловідоме містечко на Тернопільщині, де квітнуть тисячі троянд і знімали фільми. Воно може дати фору французькій романтиці.