Справжній український "Голлівуд": як виглядає маловідоме місто, де знімали кіно і квітнуть тисячі троянд (фото)

В Україні є містечко, яке може дати фору французькій романтиці

Уявіть: ви прокидаєтесь вранці, виходите на вулицю, а повітря пронизане ароматом троянд. Не одного чи двох кущів – а цілого міста, що потопає в рожевих, червоних, білих та кольорових пелюстках. Це не сон і не казка. Це реальність маленького українського містечка, про яке мало хто знає за межами Тернопільщини.

Поки весь світ складає у свій travel-wishlist такі міста як Париж та Нью-Йорк, Чортків тихо розквітає у своїй неповторній красі. Тут немає черг до визначних пам'яток і натовпів з селфі-палицями. Зате є те, чого не купиш за жодні гроші – автентична душа старовинного міста і троянди, які ростуть тут не для туристів, а просто тому, що це їхній дім.

Насправді просто величезна, гігантська кількість троянд — це перше, що ти бачиш, коли в’їжджаєш в Чортків. Вони повсюди — у парку, на головному майдані, обабіч адміністративних будівель. Усі — доглянуті, пахучі, видно, хтось займається цим не тому, що так треба, а від душі. Ба більше — чортків’яни тихо підхопили цей тренд і уквітчали цими величними квітами свої подвір’я. Рідкість знайти тут людську домівку, де не квітнуть троянди. Але повернімось трішки до більш практичних речей.

Подвір'я місцевих мешканців Чорткова

Чортків — невеличке містечко на південь від Тернополя, яке розкинулось в долині річки Серет, точніше у її глибокій уголовині. Центр Чортківського району. Перша згадка про місто датується 1427 роком, проте люди тут живуть з давніх-давен, щонайменше 4000 років.

Чортків на карті

Таємниця назви міста: жодні чорти тут не селились

Місто Чортків свого часу було свідком найголовніших подій, які тільки і відбувались на Заході сучасної України. Тут були і турки, і поляки, тут відбувалось найголовніше повстання під проводом Богдана Хмельницького. Звісно, це все відображене і в місцевих пам’ятках, і в автентиці міста. До речі, місто з давен було розвиненим і багатим — його не раз відвідували навіть польські королі.

Щодо походження назви міста, загальновживаною є версія щодо прізвища магната Чартковського. Це польський шляхтич, який володів землями. Саме ця версія розповсюджується через путівники міста і навіть написана на замку, який лежить у підніжжя гори. Проте деякі дослідники вважають, що цей магнат отримав своє прізвисько, як це в давнину часто бувало, через зв’язок з цими землями.

Тому існує ще кілька версій походження назви — від очерету (черьт — очерет). Кажуть, що саме так називали очерет племена дулібів у давні часи. Слід сказати, що версія цілком може бути правдоподібною, адже очерет сильно розповсюджений вздовж річки Серет.

Що подивитись у Чорткові

Оскільки місто не дуже велике (до повномасштабного вторгнення тут жило лише 28 тисяч людей), найвизначніші пам’ятки міста можна оглянути за день. При в’їзді першим, що бачать туристи — парк імені Івана Франка. Кілька років тому його відремонтували — у парку є дитячий майданчик, літня сцена, дитячі атракціони, заклади громадського харчування, і….троянди, куди ж без них.

Парк ім. Івана Франка у Чорткові

Наступна зупинка — центр міста. Тут, як і в багатьох містечках західної України, на головному майдані або обабіч є усі найголовніші адміністративні будівлі — міська та районна рада, ЦНАП, і так далі. Головну площу прикрашає велична постать Тараса Шевченка. По центру встановлено портрети Героїв — як щоденне нагадування про непохитну волю українців. Для них висаджено сотні, а, ймовірно, і тисячі троянд. Вони на кожній клумбі і поза ними — кольорові, ніжні та дуже пахучі.

Чортківська ратуша

Чортківська ратуша

У центрі міста розташована унікальна стара ратуша, споруджена у 19 столітті. Це місце, де знімаються фільми. Наприклад, саме тут знімали епізоди з "Вишневих ночей", "Вершників" і не тільки. На вежі встановлено годинник з 4 циферблатами. Виготовляли його під протекцією тодішнього бургомістра міста Носса у Швейцарії. Вежа рідкісна для Галичини, оскільки є фарверховою, чим стає схожою на будинки у Німеччині чи інших країнах Північної Європи.

Домініканський костел св. Станіслава

Домініканський костел, Чортків

Костел, мабуть, є найвеличнішою будівлею у Чорткові. Мало хто знає, але це одна з найкрасивіших готичних споруд в Україні, і схожий на величні готичні храми Європи. Справедливо вважається одним зі семи найкрасивіших костелів України. Позаду церкви є залишки старого, ще оборонного муру.

Костел вперше зведений у 1610 році для кляштора домініканців за наказом власника міста Станіслава Гольського.

Гора Юрчинських

Панорама на місто з гори Юрчинських

Місцеві жителі лагідно називають цю гору "Голлівудом", а саме через те, що з її верхівки відкривається найкрасивіша панорама на місто. Відомо, що на горі був монастир, але, ймовірно, його спалили татари під час своїх набігів.Зараз — це одна з найпопулярніших туристичних локацій міста. Дістатись на гору у Чорткові можна пішки або машиною. Посеред шляху можна насолодитись прохолодною водичкою з джерела. Кажуть, воно почало бити якраз після зруйнування монастиря, і до сих пір стікає схилами гори аж до замку.

Біля підніжжя гори можна побачити руїни Чортківського замку. Зараз він перебуває на реставрації, тому вхід тимчасово закрито.

Де смачно поїсти

Коли пересічний турист спитає місцевих, де у Чорткові смачно поїсти — вони переважно називають 2 місця — місцевий ресторан-музей "Пан Чартковський" та їдальню "Золота Нива". "Пан Чартковський", без сумніву, — візитівка міста. Офіційно це їдальня-музей. Тут можна більше дізнатись про історію Чорткова у прохолоді древніх підземель домініканців.Тут є зали в різних стилях — бібліотека, кінозал, і навіть пивоварня. А поїсти тут можна зовсім недорого — комплексний обід з двох страв (перша та друга) і напою коштує всього 120 гривень, вареники — 115 гривень.

Про їдальню "Золота Нива" переважно знають лише місцеві. Розташована вона на ринку і працює лише до 15:30. Як кажуть у народі, дешево та сердито. Всім, чисто і сучасно. Серед страв переважно українська та європейська кухня.

Де зупинитись

Якщо туристів застала ніч в дорозі, зупинитись можна в одному з хостелів та готелів. Проживання тут недороге — хостел чи номер на двох обійдеться всього в 500 гривень.

Є й дорожчі апартаменти для вимогливіших туристів. Наприклад, Панорама HILL — готельно-розважальний комплекс, розташований на горі Юрчинських, у селі Горішня Вигнанка (ні, сюди в давнину нікого не виганяли жити, назва пов'язана із стародавніми назвами пасовиськ, яких називали "вигонами"). Звідти відкривається найкраща панорама на все місто — просто з басейну чи чану. У вихідні тут грає жива музика, а поруч є лавандове поле для найкрасивіших фотосесій.

Тут є готель та ресторан, але найчастіше сюди приїжджають на день, щоб поплавати та позасмагати біля басейнів просто неба.

Вид на Чортків з комплексу "Панорама"

У світі Instagram-локацій та туристичних штампів Чортків нагадує нам про цінність справжності. І про те, що іноді найбільші скарби ховаються у маленьких українських містечках, які чекають на своїх відвідувачів просто за рогом.

Раніше "Телеграф" писав, що церкву на Тернопільщині розбирали, продавали і відбудовували знову. Це унікальний храм, який зберіг в собі 550-річну історію.