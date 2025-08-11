Без Путина и Трампа. В Украине есть своя Аляска, о которой мало кто знает

Есть 2 версии происхождения этого названия

Встреча американского президента Дональда Трампа с хозяином Кремля Владимиром Путиным на Аляске 15 августа активно обсуждается. Эксперты анализируют последствия предстоящей встречи для Украины и мира, СМИ предполагают, где именно может она состояться, и вообще обсуждают все возможные детали.

На фоне новостей о переговорах на американской Аляске стоит упомянуть, что в Украине тоже есть своя Аляска. Это жилой микрорайон Тернополя, расположенный на северо-восточных окраинах города.

Официально тернопольская Аляска состоит из двух микрорайонов — № 11 и № 12. По преданию местных жителей, микрорайон построили на возвышенности, где раньше были поля. Есть две версии происхождения названия. Как передает корреспондент "Телеграфа", этот микрорайон самый удаленный от центра (как штат Аляска от материковой части США). К тому же зимой здесь дуют пронизывающие ветры. Это также дало название этой части города.

Удаленность штата Аляска от материковой части США

Аляска Тернополь

Аляска в Тернополе – небольшой по размерам спальный микрорайон, построенный в 80-90 годах. Застройка района осуществлялась в соответствии с градостроительными нормами того времени и состоит из 5 и 9-этажных домов. Есть шестнадцатиэтажка (таких всего две в Тернополе). И сейчас микрорайон активно развивается.

Аляска микрорайон 2025 год

Как строили микрорайон Аляска

Тернополь имеет также микрорайоны с интересными названиями – Канада, Дружба, БАМ.

Церковь в микрорайоне Аляска

