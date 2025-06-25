Росіяни спокусились на Вилкове: чим це місто важливе та чому його обстрілюють

Вилкове — це ще й популярне туристичне містечко, яке називають "українською Венецією"

Росіяни цілеспрямовано завдають ударів по Вилковому, що на Одещині, попри відсутність у місті стратегічної інфраструктури — так ворог намагається залишити місто без води та створити гуманітарну кризу. Через розташування на Дунаї та наявність порту, Вилкове залишається логістично важливим, а атаки по водній інфраструктурі — це навмисна спроба знищити умови для життя мирного населення.

"Телеграф" розповідає детально, які наслідки несе за собою війна та обстріли з боку Росії для міста на півдні Одеської області.

Нагадаємо, армія РФ 25 червня вкотре здійснила атаку безпілотниками типу "Shahed" по об'єктах цивільної інфраструктури Вилківської громади, що в Одеській області. Внаслідок обстрілу пошкоджено інфраструктуру міста. Відомо, що основною ціллю окупантів стала система водопостачання. Згідно з офіційною інформацією Ізмаїльської районної державної адміністрації (РДА), противник не полишає спроб позбавити населений пункт доступу до питної води.

За процесуального керівництва Ізмаїльської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину — йдеться про порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Попередньо, внаслідок ударів були пошкоджені складські приміщення приватного підприємства, сільськогосподарська техніка та інше обладнання.

Варто зазначити, що Вилкове не має стратегічної інфраструктури, однак саме його розташування на Дунаї та наявність Усть-Дунайського морського торговельного порту робить його важливою точкою для логістики.

Розташування Вилкового на мапі

Усть-Дунайський морський торговельний порт

Водночас, це ще й популярне туристичне містечко, а тому російські удари по ньому мають на меті створити гуманітарну кризу серед цивільного населення.

"Українська Венеція" у Вилковому

Що буде в разі припинення водопостачання в місті

Найбільшу небезпеку несе ураження системи водопостачання. Проблеми з питною водою у Вилковому фіксуються не перший рік. Ще у 2024 році місцева влада повідомляла про плани з реконструкції очисних споруд та розподільчої мережі. На початку року відбулася зустріч керівництва Ізмаїльської РДА, Вилківської міської ради та представників проєктної організації, яка перемогла в тендері. У планах було завершити підготовку проєктно-кошторисної документації до кінця 2024-го, щоб у 2025 році розпочати відновлювальні роботи.

Тоді водопостачання у Вилковому працювало за графіком, а в разі перебоїв з електроенергією вода взагалі не потрапляла до помешкань людей. Через зношене обладнання подача води в багатоповерхові будинки була вкрай обмеженою.

Проблеми з якістю води в місті також відомі: ще у 2021 році Одеський обласний лабораторний центр МОЗ зафіксував серйозні відхилення за санітарно-хімічними показниками. Забруднення питної води у Вилковому — не поодинокий випадок, а системна проблема, яка тягнеться роками.

Як бачимо, російські атаки, спрямовані на водну інфраструктуру Вилкового, виглядають як свідома спроба зруйнувати критично важливу для життя містян систему забезпечення.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в ніч на 25 червня по Запоріжжю було завдано удару з реактивної системи залпового вогню. Цей обстріл може свідчити про реалізацію нового жорстокого й цинічного задуму російських військових, спрямованого проти міста та інших українських населених пунктів.