Колись тут жили гончарі, тепер — бізнесмени: історія одного з найстаріших районів Києва
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Це ніби казкове містечко з красивими будинками
Воздвиженка — затишний куточок київського Подолу з глибоким історичним шаром. Тут перетинаються давні ремісничі традиції, архітектурні перлинки та атмосферна сучасність.
Здається, що кожен камінчик пам’ятає гончарів, кожна стіна дихає легендами, а сучасні кафе додають колориту. "Телеграф" розповідає про назву найгарнішого райончика Києва.
Історія з глибини віків
Ще з часів Київської Русі ця ділянка була ремісничим центром: гончарі, кожум’яки, дігтярі створювали тут цілу "квартальну" економіку під Замковою горою.
Археологічні розкопки підтверджують, що вже у XIII–XIV ст. на вулиці Воздвиженській працювали купці, ремісники й навіть торгувалися з Візантією й Близьким Сходом.
Від храму до топоніму
У 1748 році громада місцевих ремісників збудувала дерев’яну Хрестовоздвиженську церкву, саме на честь свята Воздвиження Чесного Хреста. Назва вулиці, а потім і усього району, походить напряму від назви цієї церкви.
Пожежа і відродження
У пожежі 1811 року більша частина Подолу, зокрема дерев’яна церква, згоріла. Кам’яну Хрестовоздвиженську церкву збудували в 1823–1841 роках (архітектори Меленський та Спарро), додали дзвіницю з годинником і оновили розписи до початку XX ст.
Переходи епох: від ремісника до мільйонера
До XIX ст. ремісників поступово витіснило міщанство й дрібне купецтво — почали зводити кам’яні будівлі у 2–3 поверхи.
У XX столітті Воздвиженка занепала. У 1970–х роках більшість жителів відселили через аварійний стан будинків.
Тільки на початку 2000-х стару пустку перетворили на елітний мікрорайон: реставрація, нова архітектура в бароко-стилі, модерн — і відродження історії в сучасному виконанні.
Воздвиженка сьогодні
Сьогодні це живий район із художньою атмосферою, камерними вулицями та глибоким історичним корінням. Ідеальне місце для прогулянки Києвом, де кожна бруківка зберігає древню історію.
Цікаві факти
- У церкві Воздвиження хрестили Михайла Булгакова (1891), а також Григорія Світлицького – він же розписував храм.
- За легендами тут жив богатир Кожум’яка — той, що врятував Київ від змія.
- Під час реставрації у 1980‑1990‑х роках активісти запропонували зробити з Воздвиженки археологічний музей просто неба — але ідея не була втілена повністю.
Раніше "Телеграф" писав, як з'явилася назва мікрорайону Шулявка в Києві. Історія тягнеться ще з часів літописних князів, а сама назва — це не вигадка радянських картографів, а спадок Київської Русі.