Колись тут жили гончарі, тепер — бізнесмени: історія одного з найстаріших районів Києва

Це ніби казкове містечко з красивими будинками

Воздвиженка — затишний куточок київського Подолу з глибоким історичним шаром. Тут перетинаються давні ремісничі традиції, архітектурні перлинки та атмосферна сучасність.

Здається, що кожен камінчик пам’ятає гончарів, кожна стіна дихає легендами, а сучасні кафе додають колориту. "Телеграф" розповідає про назву найгарнішого райончика Києва.

Історія з глибини віків

Ще з часів Київської Русі ця ділянка була ремісничим центром: гончарі, кожум’яки, дігтярі створювали тут цілу "квартальну" економіку під Замковою горою.

Археологічні розкопки підтверджують, що вже у XIII–XIV ст. на вулиці Воздвиженській працювали купці, ремісники й навіть торгувалися з Візантією й Близьким Сходом.

Загальний вигляд Подолу. Зображення другої половини XIX ст. Фото: primetour.ua

Від храму до топоніму

У 1748 році громада місцевих ремісників збудувала дерев’яну Хрестовоздвиженську церкву, саме на честь свята Воздвиження Чесного Хреста. Назва вулиці, а потім і усього району, походить напряму від назви цієї церкви.

Стара Воздвиженка, 1900-ті роки

Пожежа і відродження

У пожежі 1811 року більша частина Подолу, зокрема дерев’яна церква, згоріла. Кам’яну Хрестовоздвиженську церкву збудували в 1823–1841 роках (архітектори Меленський та Спарро), додали дзвіницю з годинником і оновили розписи до початку XX ст.

Хрестовоздвиженська церква в наші часи

Переходи епох: від ремісника до мільйонера

До XIX ст. ремісників поступово витіснило міщанство й дрібне купецтво — почали зводити кам’яні будівлі у 2–3 поверхи.

У XX столітті Воздвиженка занепала. У 1970–х роках більшість жителів відселили через аварійний стан будинків.

Тільки на початку 2000-х стару пустку перетворили на елітний мікрорайон: реставрація, нова архітектура в бароко-стилі, модерн — і відродження історії в сучасному виконанні.

Затишний куточок Подолу

Воздвиженка сьогодні

Сьогодні це живий район із художньою атмосферою, камерними вулицями та глибоким історичним корінням. Ідеальне місце для прогулянки Києвом, де кожна бруківка зберігає древню історію.

Воздвиженку називають найгарнішим районом Києва

Цікаві факти

У церкві Воздвиження хрестили Михайла Булгакова (1891), а також Григорія Світлицького – він же розписував храм.

За легендами тут жив богатир Кожум’яка — той, що врятував Київ від змія.

Під час реставрації у 1980‑1990‑х роках активісти запропонували зробити з Воздвиженки археологічний музей просто неба — але ідея не була втілена повністю.

Раніше "Телеграф" писав, як з'явилася назва мікрорайону Шулявка в Києві. Історія тягнеться ще з часів літописних князів, а сама назва — це не вигадка радянських картографів, а спадок Київської Русі.