Ви будете здивовані. Що ховається за "вічним" зеленим парконом на Поштовій площі (фото)

Це унікальна пам'ятка архітектури ХІХ століття на Подолі

На Поштовій площі, 2 в серці старовинного Подолу стоїть скромна, але величава одноповерхова будівля, яка протягом майже двох століть зберігає пам'ять про важливу сторінку київської історії. Поштовий будинок — це не просто архітектурна пам'ятка, а живий свідок епохи, коли Поділ був пульсуючим серцем торгівельного і ділового життя міста.

Сьогодні, коли цифрові технології змінили наше уявлення про комунікації, він зберігає пам'ять про епоху, коли швидкість доставлення листа визначала темп життя, а поштова станція була вікном у великий світ. "Телеграф" розповість про це докладніше.

Центр комунікацій ХІХ століття

Зведений у 1853–1865 роках, Поштовий будинок став головною спорудою амбітного проєкту — Подільської поштової станції. Вибір місця для цього комплексу був невипадковим: Поділ у той час був найбільш економічно активним районом Києва. Тут розташовувалися найбільші базари, промислові підприємства, ярмарки та річкова пристань.

Поштова станція відігравала роль не лише поштового відділення в сучасному розумінні. Це був справжній транспортно-комунікаційний хаб, через який проходили основні торгові та адміністративні потоки. Станція обслуговувала не тільки місцевих жителів, а й численних мандрівників, купців і чиновників, які прибували до Києва з усіх куточків Російської імперії.

Поштова станція та диліжанс на Поштовій площі. Фото: РБК

Особливу роль відігравали диліжанси — кінні карети, які курсували між містами, перевозячи пасажирів і пошту. Ця система робила подорожі відносно доступними навіть для небагатих киян, забезпечуючи регулярний зв'язок столиці з іншими регіонами.

Класицистична елегантність

Архітектурно Поштовий будинок являє собою зразок цивільної класицистичної архітектури, характерної для середини ХІХ століття. Споруда вражає своєю продуманою симетрією та благородною простотою форм.

Фасад будівлі прикрашають типові для класицизму елементи: рустовані стіни створюють ефект міцності та надійності, аркові вікна з архівольтами надають споруді урочистості, а трикутний щипець підкреслює її центральність. Великі модульони під карнизом демонструють увагу до деталей, характерну для архітектури того періоду.

Поштова станція. Фото: Україна інкогніта

Цегляна конструкція з тинькуванням, підвал і прямокутний план із тильним виступом свідчать про функціональний підхід до проєктування, коли кожен архітектурний елемент мав своє практичне призначення.

Випробування часом

Доля Поштового будинку склалася непросто. У 1970-х роках, під час будівництва станції метро "Поштова площа", більшість споруд колишнього поштового комплексу була знесена. Поштовий будинок залишився єдиною уцілілою спорудою, що робить його ще більш цінним як історичний документ епохи.

Поштовий будинок. Фото 2012 року

Статус пам'ятки національного значення, отриманий у 1963 році, врятував будівлю від руйнування. Ретельна реставрація 1976–1982 років відновила первісний вигляд споруди, зберігши автентичне фасадне оздоблення.

Нове життя старих стін

В наш час Поштовий будинок знайшов нове призначення як експозиційне приміщення заповідника "Стародавній Київ". Тут діє постійна виставка, присвячена історії київського самоврядування — тема, що органічно поєднується з первісною функцією будівлі як центру адміністративної діяльності.

Важливим етапом у відновленні історичного обличчя Поштової площі стало відтворення у 2004 році церкви Різдва Христового, зруйнованої за радянських часів. Це рішення повернуло площі її автентичний вигляд і створило гармонійний ансамбль, де цивільна архітектура Поштового будинку органічно поєднується з релігійною спадщиною Подолу.

Поштовий будинок. Фото 2017 року

Цього року на Поштовій площі планують завершити реставрацію Поштового будинку. Після реставрації у будівлі планують створити культурно-музейний простір з музейними експозиціями, де відбуватимуться виставки та освітні заходи.

Символ епохи

Поштовий будинок — це більше, ніж просто історична будівля. Це символ епохи великих змін, коли Київ активно інтегрувався в загальноімперську систему комунікацій і торгівлі. Споруда нагадує про час, коли Поділ був не периферією, а центром економічного життя, коли кожен лист і кожна посилка були важливими нитками, що зв'язували місто зі світом.

