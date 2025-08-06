На Пріорці є унікальний музей, про який мало хто знає: ось чому вам варто його відвідати

Серед численних музеїв Києва є один унікальний заклад, який точно вартий вашої уваги

У столиці України працює незвичайний заклад, який розповідає історію одного з найважливіших продуктів на землі — хліба. Насправді його відкрили уже давно, проте для киян та гостей міста він маже невідомий.

Це музей хліба в Києві. який не просто демонструє експонати, а занурює відвідувачів у багатовікову культуру хліборобства. Та дозволяє відчути справжню цінність того, що щодня опиняється на наших столах.

Більше ніж музей — це освітній центр

Розташований на Пріорці за адресою вул. Вишгородська, 19, у приміщенні Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, музей працює з початку 1980-х років. Його двері відкриті для відвідувачів з понеділка по п'ятницю з 10:00 до 15:00.

Колекція музею налічує понад 2000 експонатів, які розповідають про еволюцію хліборобства від найдавніших часів до сьогодення. Тут зібрані знаряддя праці наших предків — коси, серпи, ціпи, граблі, старовинні ступи та жорна, які демонструють, як розвивалося землеробство протягом століть.

Експозиція музею

Хлібна карта світу в одному музеї

Особливістю експозиції є унікальна колекція короваїв та національних хлібів. Школярі Києва зібрали понад 60 короваїв з різних куточків України, а загальна кількість представлених у музеї короваїв сягає 150. Відвідувачі можуть побачити не лише українські хліби, а й національну випічку з Білорусі, Казахстану, Узбекистану, Туркменістану, Грузії, Вірменії, Киргизстану, Латвії, Литви, Франції та інших країн.

Експозиція музею

Серед найцікавіших експонатів — обрядова випічка: просфори, грузинський лаваш, єврейська маца. Окреме місце займає "космічний" білий і чорний хліб, подарований українським космонавтом Павлом Поповичем.

Сторінки трагічної історії

Музей не оминає і болючі сторінки минулого. Тут представлений "блокадний" хліб, виготовлений за автентичним рецептом часів блокади Ленінграда, де половина борошна була житньою, а решта — домішками з макухи, солоду, целюлози та висівок. Експозиція розповідає про норми видачі хліба по хлібних картках, демонструє суворі свідчення війни.

Окрема увага приділена трагічній історії Голодомору — для багатьох відвідувачів музей стає першим знайомством з цією сторінкою української історії. Матеріали про хліборобство в часи Другої світової війни та повоєнний період нагадують про ціну кожної хлібної крихти.

Особливі експонати

В експозиції відведено почесне місце Тарасу Шевченку, який у своїх творах оспівував хліб і важку працю хлібороба. Символічні експонати — гілочка з трьох колосків, перев'язана жовто-блакитною стрічкою, і коровай з тризубом — це дарунки в пам'ять про поета від юннатів України.

Експозиція музею

Музей також висвітлює досягнення українських вчених-селекціонерів: академіка Василя Ремеса, Василя Юр'єва, Федора Кириченка та інших, які створили нові сорти пшениці — "Миронівську 264", "Миронівську 808", "Ювілейну" та інші, що значно підвищили врожайність.

Живий освітній процес

За понад 25 років існування музей відвідали понад 1,5 мільйона гостей. Щороку експозицію оглядають понад 15 тисяч учнів, студентів та освітян. Тут регулярно проходять семінари, Всеукраїнські конкурси "Хліб очима дітей" та "Хліб моєї Батьківщини".

Працівники музею активно збирають нові експонати та записують розповіді хліборобів у селах, підтримуючи живий зв'язок з традиціями. Серед почесних гостей музею були президенти, депутати, дипломати, письменники та вчені.

У час, коли ми часто сприймаємо хліб як щось само собою зрозуміле, цей музей нагадує про його справжню цінність і про тих, хто протягом тисячоліть працював, щоб він з'явився на наших столах. Це місце, де кожен відвідувач може глибше зрозуміти символіку і важливість хліба для українського народу та всього людства.

Раніше "Телеграф" розповідав про аптеку на Подолі, яка працювала 300 років тому. Сьогодні час ніби зупинився тут, зберігши атмосферу фармацевтичного мистецтва XVIII-XIX століть.