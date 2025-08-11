10 років з конфіскацією? Що насправді загрожує любительці нацистських прапорів

Працівниця Святошинського районного суду хвалилася нацистською символікою. "Телеграф" з'ясовував, який строк їй загрожує

Працівниці київського суду, яка опублікувала фото з нацистським прапором, загрожує серйозне покарання. Поліція вже розпочала кримінальне провадження за статтею про поширення забороненої символіки, а юристи пояснюють, що сам факт такого розслідування може стати причиною для її звільнення з посади.

Йдеться про секретарку судового засідання Святошинського суду Києва Анастасію Мирзак, яка оскандалилася через публікацію в соціальних мережах. Вона оприлюднила в Instagram фото, де позує з військовим прапором нацистської Німеччини."Телеграф" звернувся до відомого юриста Ростислава Кравця для пояснень, чи можуть Мирзак притягнути до кримінальної відповідальності, і який строк їй загрожує.

Мирзак загрожує серйозне покарання

За словами Ростислава Кравця, для притягнення до кримінальної відповідальності ключовим буде довести мету, з якою дівчина викладала фото.

"Важливо, з якою метою вона викладала це фото. Звичайно, тут є підстави для притягнення, і в тому числі до кримінальної відповідальності за поширення і пропаганди забороненої символіки. Проте довести, що це була пропаганда, можна лише виключно в рамках експертизи. Якщо вона підтвердить наявність складу злочину, жінці можуть висунути підозру", — пояснює Ростислав Кравець.

Юрист додав, що притягнення до відповідальності є прямою підставою для звільнення з роботи.

Оскільки дівчина є представником влади, покарання для неї може бути суворішим. Закон (стаття 436 Кримінального кодексу України) передбачає за такі дії, вчинені повторно або представником влади, позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з можливою конфіскацією майна.

Стаття 436 Кримінального кодексу України

"На жаль, це вже не перший випадок, коли представники судової гілки влади тим чи тим чином виправдовують поширення наративів Гітлера", Ростислав Кравець

За його словами, один із членів Вищої ради правосуддя публічно у Великій палаті сказав, що Гітлер був би кращим для України, аніж Сталін.

А що кажуть у поліції

У поліції Києва підтвердили, що розпочали кримінальне провадження через демонстрацію нацистської символіки. Правоохоронці кажуть, що під час моніторингу соціальних мереж виявили публікацію, на якій 23-річна киянка позує з нацистським прапором.

Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 436-1 Кримінального кодексу України (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки). В рамках слідства прапор вилучили як речовий доказ. Санкція цієї статті передбачає покарання до п'яти років позбавлення волі.

Передісторія скандалу

Скандал спалахнув після того, як секретарка судового засідання Анастасія Мирзак опублікувала кілька "сторіс" у своєму Instagram. Спочатку з'явилося фото, де дівчина відпочивала на природі у компанії друзів.

Проте увагу привернула інша світлина. На ній Мирзак позувала з цигаркою в зубах, тримаючи в руках державний військовий прапор Третього Рейху — неофіційної назви нацистської Німеччини, що існувала в період панування Адольфа Гітлера. Скандальна "сторіс" зникла з її сторінки вже за п’ять хвилин після публікації, а дівчина закрила свій профіль від сторонніх. Однак згодом вона відкрила сторінку і почала активно публікувати скриншоти публікацій про себе і відповідати на критичні коментарі відвідувачів її сторінки.

Анастасія Мирзак - фото з Інстаграм

Прапор крігсмаріне - німецького фашистського військово-морського флоту

Згодом вона опублікувала фото того ж прапора, тільки уже вдома. Втім, за кілька хвилин знову видалила знімок. Проте скриншот фото потрапив у розпорядження "Телеграфу".

Мирзак опублікувала друге фото. Скриншот з Інстаграм

До речі, людина з такими же прізвищем, ім'ям та по батькові уже притягалася до відповідальності за перебування у п'яному вигляді в громадському місці.

Запис у реєстрі "Судова влада України" щодо Мирзак Анастасії

Тоді суд застосував до неї захід впливу у вигляді попередження.

Скриншот справи у ЄДРСР

