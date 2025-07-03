Газ буде по 30 грн? Коли в Україні може зрости комунальний тариф
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МВФ намагається встановити ринкову ціну
Зміни комунального тарифу на газ до кінця війни, ймовірніше, не буде. Вартість в 7,96 грн за куб наразі залишається, попри чисельні збитки постачальника та вимоги МВФ.
Про це розповів перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко в ефірі Вечір.LIVE. За його словами, наразі НАК "Нафтогаз" працює в збиток, адже продає газ населенню за фіксованою ціною.
"Але якщо ви ставите питання: чи є ризик до кінця війни підвищення ціни для населення? Я кажу: він мінімальний. Оскільки змінити цей закон я не бачу реальних перспектив поки що. Якщо буде якась катастрофа, може тоді й депутати щось будуть вимушені зробити", — каже Кучеренко.
Проте не слід забувати про тиск з боку Міжнародного валютного фонду (МВФ). Наразі він намагається встановити ринкову ціну на газ, а вона в кілька разів вища за чинну.
"Умовно ринкова на сьогодні — це 30 гривень. Три місяці тому була 18", — додає Кучеренко.
Нагадаємо, що в Україні за рік різко зросли тарифи на комуналку. Найбільш суттєво здорожчала електроенергія – на 63,6%. На другому місці — подорожчання квартплати на плюс 17,9%. Вартість вивезення сміття за останній рік підскочила на 10,5%.
Раніше "Телеграф" розповідав, що з осені вартість комунальних послуг для українців може зрости, однак це залежить від ситуації на фронті і не тільки.