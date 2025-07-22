Війна вносить корективи: Свириденко натякнула на нову угоду з МВФ

Перемовини щодо нової програми можуть розпочатися вже до кінця року

Україна розглядає можливість нової програми співпраці з Міжнародним валютним фондом. Це необхідно для забезпечення бюджетної стійкості в умовах війни, яка триває без чітких прогнозів завершення.

Про це розповіла прем'єр-міністерка Юлія Свириденко в інтерв'ю "Bloomberg". Вона наголосила: наразі іноземні партнери покрили лише близько половини з 75 млрд доларів, які наша країна потребує впродовж наступних двох років для фінансування дефіциту держбюджету.

Чинна угода з Фондом на 16 млрд доларів залишається чинною до 2027 року. Однак тривалість війни змушує український уряд розглядати нові інструменти підтримки, зокрема можливу додаткову програму від Фонду.

"Якщо базовий сценарій передбачає продовження війни у 2026 році, дуже ймовірно, що ми отримаємо нову програму МВФ", — заявила Свириденко.

Юлія Свириденко

Очікується, що в рамках серпневого перегляду чинної програми сторони обговорять економічні перспективи та безпекові ризики. Саме ці фактори вплинуть на ухвалення рішення про нову угоду та її можливі параметри.

Як повідомляють джерела, знайомі з перебігом підготовки, перемовини щодо нової програми можуть стартувати ще до кінця цього року.

Зі свого боку, голова парламентського комітету з питань бюджету Роксолана Підласа раніше заявляла, що у 2026 році Україна розраховує на продовження та, можливо, посилення фінансової підтримки з боку МВФ.

"Ми очікуємо від МВФ продовження і, можливо, збільшення підтримки у 2026 році. … у 2025 році МВФ погодив програму співпраці з Аргентиною на 20 млрд доларів, з яких 12 млрд доларів встановила первинна виплата", — наголосила Підласа.

Раніше колишній прем’єр Денис Шмигаль зазначав, що загальна потреба в зовнішньому фінансуванні для підтримки бюджету залишається на рівні понад 40 млрд доларів.

Нагадаємо, "Телеграф" повідомляв, що Вадим Пристайко, посол України у Великій Британії (2020-23 роки) відповів, наскільки зараз Україна близька до миру.