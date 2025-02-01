Очолював не лише МВФ: що відомо про померлого екс-президента Німеччини Хорста Келера

Келер пішов у відставку у 2010 році

У суботу, 1 лютого, стало відомо про смерть колишнього президента Федеративної Республіки Німеччина Хорста Келера. Йому був 81 рік.

Про це повідомляє Deutsche Welle. Причиною смерті політика стала тривала і важка хвороба.

Співчуття сім’ї Келера висловив нинішній Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр. Він назвав смерть Келера "втратою" не тільки для ФРН, але і для всього світу. Він також назвав період президентства Келера "вдалим для Німеччини".

Ким ще був Келер

Він розпочав кар’єру державного службовця у Міністерстві економіки ФРН у 1976 році. В 1990 році він став секретарем у Федеральному міністерстві фінансів Німеччини. На початку 1990-х, під час укладання Маастрихтського договору про створення Європейського валютного союзу, він очолював переговорну групу від Німеччини.

В 1993 році Келер очолив Європейський банк реконструкції та розвитку, в 2000 — Міжнародний валютний фонд. Через чотири роки він став президентом Федеративної Республіки Німеччина та протримався на цій посаді 6 років, до 2010 року.

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