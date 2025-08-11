План максимум та план мінімум. Що Росія вимагатиме на переговорах з Україною та США

Політолог Якубін розповів про можливі вимоги Путіна

Вимоги Росії під час можливих переговорів із США та Україною, коли зустрінуться Володимир Путін та Дональд Трамп на Алясці, можна поділити на "план мінімум" та "план максимум". Вони будуть мати досить неприємні і безкомпромісні пропозиції.

Про це "Телеграфу" розповів політолог Олексій Якубін у матеріалі "Україні доведеться перетнути червоні лінії? Чим може закінчитися саміт Путіна та Трампа".

За його словами, максимальні вимоги Кремля передбачають визнання окупованих територій за Росією, зняття санкцій, повернення РФ до міжнародних організацій та клубів, включно із західними, а також відсутність репарацій. Тут же окремо може йтися про налагодження постійного контакту між Вашингтоном і Москвою, а також повернення Росії на ринок ЄС шляхом скасування обмежень.

Окуповані території України

Якщо ж говорити про "план мінімум", то він так само матиме неприємні для України вимоги. На думку Якубіна, йдеться про усунення ЄС із переговорного процесу та ведення діалог виключно по лінії Москва-Вашингтон. За такого сценарію Росія наполягатиме на де-факто закріпленні за собою Криму та частини східних територій, зупинці вогню по лінії фронту й укладенні перемир’я.

Ще можуть бути пропозиції про створення групи для обговорення зняття санкцій з боку США та ЄС. Адже, за словами політолога, Путін розраховує на те, що Трампу потрібно швидко продемонструвати прогрес у врегулюванні війни. Президент США хоче підтвердити свій імідж "суперпершого переговорника" та, можливо, претендувати на Нобелівську премію. А це своєю чергою може використати в своїх інтересах Кремль.

Раніше "Телеграф" розповідав, що названа неочікувана причина, чому Трамп прагне зустрітися з Путіним.