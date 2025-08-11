План максимум и план минимум. Что Россия потребует на переговорах с Украиной и США

Политолог Якубин рассказал о возможных требованиях Путина

Требования России во время возможных переговоров с США и Украиной, когда Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся на Аляске, можно разделить на "план минимум" и "план максимум". Они будут иметь достаточно не приятные и бескомпромиссные предложения.

Об этом "Телеграфу" рассказал политолог Алексей Якубин в материале "Украине придется пересечь красные линии? Чем может закончиться саммит Путина и Трампа".

По его словам, максимальные требования Кремля предусматривают признание оккупированных территорий за Россией, снятие санкций, возвращение РФ в международные организации и клубы, включая западные, а также отсутствие репараций. Здесь же отдельно может идти речь о налаживании постоянного контакта между Вашингтоном и Москвой, а также возвращении России на рынок ЕС путем отмены ограничений.

Оккупированные территории Украины

Если же говорить о "плане минимум", то он так же будет иметь неприятные для Украины требования. По мнению Якубина, речь идет об отстранении ЕС с переговорного процесса и ведении диалога исключительно по линии Москва-Вашингтон. При таком сценарии Россия будет настаивать на де-факто закреплении за собой Крыма и части восточных территорий, остановке огня по линии фронта и заключении перемирия.

Еще могут быть предложения по созданию группы для обсуждения снятия санкций со стороны США и ЕС. Ведь, по словам политолога, Путин рассчитывает на то, что Трампу нужно быстро продемонстрировать прогресс в урегулировании войны. Президент США хочет подтвердить свой имидж "суперпервого переговорщика" и, возможно, претендовать на Нобелевскую премию. А это в свою очередь может использовать в своих интересах Кремль.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что названа неожиданная причина, почему Трамп стремится встретиться с Путиным.