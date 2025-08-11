Не зовсім заради миру в Україні? Названа неочікувана причина, чому Трамп прагне зустрітися з Путіним

У американського президента "зовсім інші інтереси, які нам безумовно не подобаються"

Дональд Трамп і Володимир Путін є антиглобалістами. Навіть національні інтереси США для президента на другому місці після особистих.

Так вважає політичний консультант Віталій Бала. Він розкрив справжні мотиви майбутньої зустрічі між президентом США і російським диктатором Володимиром Путіном. За словами експерта, для американського лідера головне — укласти будь-яку угоду з Кремлем, навіть ціною національних інтересів власної країни.

"Я давно говорив, що під час першого терміну Трампа Путін і Трамп зійшлися, бо вони є антиглобалістами", — пояснює Бала.

Він додав, що обидва лідери мріють про повернення до біполярного світу, схожого на часи Радянського Союзу.

"Вони хотіли би, щоб був такий біополярний світ, як за часів Радянського Союзу. Це дуже хоче Путін", — зазначає політконсультант, але підкреслює, що такий сценарій вже неможливий через наявність інших потужних гравців — Китаю, Європейського Союзу та країн Глобального Півдня.

Особливу увагу Бала звертає на економічну складову планів Трампа: для нього головне укласти угоду з Путіним. Він постійно наголошує про якийсь суперекономічний розвиток Росії, про якусь економічну суперспівпрацю з Росією".

За словами політконсультанта, у американського президента "зовсім інші інтереси, які нам безумовно не подобаються". Трамп не цікавиться майбутнім України, тим більше питаннями безпеки нашої країни.

"Джон Болтон писав у виданні The Telegraph, що треба виходити з особистих бажань, хотінь Трампа, а не шукати якусь геополітику чи національні інтереси США. Національні інтереси США — вони на другому місці після інтересів особистих Трампа", — цитує Бала слова американського дипломата.

Як готують зустріч Путіна і Трампа

Підготовка до зустрічі Трампа і Путіна розпочалася після чергового візиту спецпредставника президента США Стівена Віткоффа у Москву 6 серпня. На ній американський посадовець обговорив з Путіним перспективи закінчення російсько-української війни. Трамп назвав перемовини "продуктивними".

Серед можливих місць зустрічі у західних медіа фігурували Рим, Будапешт, Мінськ Об'єднані Арабські Емірати, але зрештою сторони обрали Аляску – американський штат в арктичних широтах біля берегів РФ, що колись був частиною Російської імперії.

Раніше "Телеграф" писав, що Трамп перетворює свою адміністрацію на будинок Пшонки.