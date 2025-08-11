Люкс, як зі шпигунського фільму: де можуть зустрітися Трамп і Путін (фото, відео)

Готель з видом на льодовики пропонує люкси за понад 200 тисяч гривень за ніч

Зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна на Алясці має відбутися 15 серпня. В мережі активно обговорюють, де саме можуть зібратися лідери США та Америки.

Зокрема, видання Alyaska Landmine в соцмережах заявляє, що зустріч може відбутися в готелі Alyeska Resort в Гірдвуді. Вони повідомляють, що дати з 12 по 16 серпня помічені заброньованими.

Що за курорт Alyeska Resort

На своєму сайті Alyeska Resort позиціонується, як "найкраще місце для відпочинку на Алясці протягом усього року, розташованого в пишній долині з гірськими вершинами, висячими льодовиками та краєвидами на океан". Курорт існує з 1994 року, оформлений у стилі замку та має 299 номерів та 8 поверхів.

Alyeska Resort

Alyeska Resort восени

Стандартний номер Alyeska Resort

Вид з вікна Alyeska Resort

Окрім стандартних та покращених номерів, в Alyeska Resort доступна категорія "Чорний діамант". Black Diamond Suite Retreat — клубні люкси на верхньому поверсі готелю. Також є окремий клубний лаундж на поверсі. Вартість клубного люксу значно вища за звичайні номери. Ціна стартує від 4845 доларів за ніч (більш ніж 200 тисяч грн). Фото номерів на сайті готелю немає, проте є відео клубного лаунджа.

Вартість номерів Alyeska Resort

На курорті загалом вісім місць, де можна поїсти у різній атмосфері — від кав'ярні до елітного ресторану. Фірмовий ресторан Seven Glaciers з панорамним видом завжди привертає увагу відвідувачів, як і ресторан Sakura, де подають ручної роботи фірмові роли та суші, приготовані з свіжовиловленої риби.

Меню ресторана Sakura

Seven Glaciers спеціалізується на сучасній кухні Аляски, приділяючи особливу увагу місцевим морепродуктам, дичині та сезонним продуктам. Дегустаційне меню від шеф-кухаря має 6 страв та фіксовану ціну у 139 доларів (5 744 грн) з людини.

Меню ресторана Seven Glaciers

Містечко Гірдвуд на Алясці — відомий курорт за годину їзди від Анкориджа, оточений горами Чугач та водами затоки Тернегейн. Тут узимку популярні лижі та сноуборд, а влітку — походи та спостереження за дикою природою. Місце поєднує туристичну інфраструктуру, тишу й віддаленість від мегаполісів.

Курорт пропонує гірські прогулянки

Саме Анкоридж раніше називали потенційним місцем зустрічі Трампа та Путіна. У Анкориджі знаходиться Joint Base Elmendorf-Richardson (JBER). Об’єднана база Елмендорф-Річардсон на Алясці — військовий комплекс США, створений у 2010 році шляхом злиття авіабази Елмендорф і форту Річардсон. Виконує стратегічну місію з підтримки інтересів США в Азійсько-Тихоокеанському регіоні та світі, забезпечує готовність авіаційних і наземних підрозділів. Тут розташовані штаби Аляскинського командування, 11-х Повітряних сил, Армії США на Алясці та регіонального командування NORAD.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Трамп зустрінеться з Путіним не з інтересів безпеки у світі, а через власне его. Політконсультанти наголошують — для обох лідерів цікавіших біполярний світ.