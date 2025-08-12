"Женсчіна, я Вас нє знаю": депутатка поділилася фото полоненого росіянина, її розкритикували у соцмережах

Розкритикував нардепа відомий військовослужбовець

Народний депутат Юлія Яцик розповіла, що під час одного із відеодзвінків від військових замість знайомої особи побачила полоненого російського офіцера. Повідомлення з фото чиновниця опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

"Женсчіна, я Вас нє знаю, но я хочу поблагодаріть Вас за то, что Ви памагаєтє Збройнім Силам України. Спасибо Вам! Слава Україні!", — процитувала вона слова полоненого.

За словами Яцик, командир підрозділу уточнив, що це полковник, командир спецпризначення російської армії, якого разом із чотирма солдатами взяли в полон. "Вирішили у такий спосіб підняти тобі настрій та наочно показати, яких результатів можемо досягати, коли є підтримка", — сказав він.

Свідком розмови став син депутатки. "Його вб’ють?" — запитав він. На це Яцик відповіла, що полонений є важливим обмінним фондом і може бути використаний для повернення українських військовополонених. "Точно! Це ж чийсь тато зможе повернутися додому", — відреагував син.

Колишній офіцер ЗСУ Arty Green розкритикував допис народної депутатки. На його думку, подібний контент не варто викладати у відкритий доступ.

Він визнав, що на емоціях бійці можуть похвалитися взятим у полон високопоставленим ворогом, але вважає неприпустимим супроводжувати це словами про людяність.

За його словами, писати скарги у Facebook він не збирається, однак наголосив, що такий контент слід одразу прибирати.

"А краще — взагалі не публікувати", — підсумував він.

Нардеп Юлія Яцик у коментарі "Телеграфу" пояснила, що в публікації про відеозв’язок із полоненим російським офіцером не бачить нічого неетичного. За її словами, мета повідомлення — продемонструвати, як українські військові дотримуються правил поводження з військовополоненими навіть попри особисту ворожнечу.

"Відео не містить жодних неетичних моментів. Ми бачимо військовополоненого, який фізично абсолютно неушкоджений — без ознак побоїв чи тортур. На відміну від фотографій наших військових, яких катують і розстрілюють, коли вони здаються в полон, тут росіянину навіть дали закурити та попити води" — зазначила Яцик.

Вона наголосила, що хотіла показати конкретний приклад — українські військові не вбивають полонених та ставляться до них толерантно.

"Я часто чую коментарі, що наші бійці нібито б’ють або катують росіян. Цим відео я хотіла довести, що це неправда. Коли ворог здається, він стає важливим обмінним фондом для повернення наших полонених", — сказала нардеп.

Ще одним мотивом публікації, за її словами, було те, як пояснювати дітям під час війни складні моральні моменти, пов’язані з ворогом.

"Діти часто мислять категоріями — ворога треба вбити. Але вони не розуміють, що полонений може стати шансом для чиїхось батька чи сина повернутися додому. У моєму випадку син після розмови сам сказав: "Точно, це чийсь тато зможе повернутися"", — розповіла Яцик.

Вона наголосила, що у відео немає нічого, що можна було б вважати образливим чи принизливим для полоненого.

"Я не бачу нічого неетичного — немає ніяких оголених тіл, побоїв, порізів, травм, крові. Просто військовополонений, а ми в стані війни. Чому це має бути неетично? Можливо, хтось з російських військових або їхніх рідних побачить і не захоче йти воювати. Або навпаки — здасться в полон, здасться в полон, свої загороджувальні загони стріляють у спину" — сказала депутат.

