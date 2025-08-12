Укр

"Женсчіна, я Вас нє знаю": депутатка поделилась фото пленного россиянина, ее раскритиковали в соцсетях

Владислава Коваль
Нардеп Юлия Яцык Новость обновлена 12 августа 2025, 17:14
Нардеп Юлия Яцык. Фото Коллаж "Телеграф"

Раскритиковал нардепа известный военнослужащий

Народный депутат Юлия Яцык рассказала, что во время одного из видеозвонков от военных вместо знакомого лица увидела пленного российского офицера. Сообщение с фото чиновница опубликовала на своей странице в Facebook.

"Женщина, я Вас не знаю, но я хочу поблагодарить Вас за то, что Вы помогаете Вооружённым Силам Украины. Спасибо Вам! Слава Украине!" — процитировала она слова пленного.

По словам Яцык, командир подразделения уточнил, что это полковник, командир спецназа российской армии, которого вместе с четырьмя солдатами взяли в плен. "Решили таким образом поднять тебе настроение и наглядно показать, каких результатов можем достигать, когда есть поддержка" — сказал он.

Пленный, фото которого опубликовала нардеп
Пленный, фото которого опубликовала нардеп

Свидетелем разговора стал сын депутата. "Его убьют?" — спросил он. На это Яцык ответила, что пленный является важным обменным фондом и может быть использован для возвращения украинских военнопленных. "Точно! Это же чей-то папа сможет вернуться домой" — отреагировал сын.

Критика от военнослужащего

Бывший офицер ВСУ, подписанный как Arty Green, раскритиковал сообщение народного депутата. По его мнению, подобный контент не стоит выкладывать в открытый доступ.

Публиковать подобные материалы — это проявление уродливой этики

Arty Geen

Он признал, что на эмоциях бойцы могут похвастаться взятым в плен высокопоставленным врагом, но считает недопустимым сопровождать это словами о человечности.

По его словам, писать жалобы в Facebook он не собирается, однако подчеркнул, что такой контент следует сразу убирать.

"А лучше — вообще не публиковать" — подытожил он.

Комментарий с критикой от военнослужащего
Комментарий с критикой от военнослужащего

Пленный может стать шансом для кого-то вернуться домой

Нардеп Юлия Яцык в комментарии "Телеграфу" объяснила, что в публикации о видеосвязи с пленным российским офицером не видит ничего неэтичного. По её словам, цель сообщения — продемонстрировать, как украинские военные соблюдают правила обращения с военнопленными даже несмотря на личную вражду.

"Видео не содержит никаких неэтичных моментов. Мы видим военнопленного, который физически абсолютно невредим — без признаков побоев или пыток. В отличие от фотографий наших военных, которых пытают и расстреливают, когда они сдаются в плен, здесь россиянину даже дали закурить и попить воды" — отметила Яцык.

Второе фото российского пленного
Второе фото российского пленного

Она подчеркнула, что хотела показать конкретный пример — украинские военные не убивают пленных и относятся к ним толерантно.

"Я часто слышу комментарии, что наши бойцы якобы бьют или пытают россиян. Этим видео я хотела доказать, что это неправда. Когда враг сдаётся, он становится важным обменным фондом для возвращения наших пленных" — сказала нардеп.

Ещё одним мотивом публикации, по её словам, было то, как объяснять детям во время войны сложные моральные моменты, связанные с врагом.

"Дети часто мыслят категориями — врага надо убить. Но они не понимают, что пленный может стать шансом для чьих-то отца или сына вернуться домой. В моём случае сын после разговора сам сказал: 'Точно, это же чей-то папа сможет вернуться'" — рассказала Яцык.

Юлия Яцык / Facebook
Юлия Яцык / Facebook

Она подчеркнула, что в видео нет ничего, что можно было бы считать оскорбительным или унизительным для пленного.

"Я не вижу ничего неэтичного — нет никаких обнажённых тел, побоев, порезов, травм, крови. Просто военнопленный, а мы в состоянии войны. Почему это должно быть неэтично? Возможно, кто-то из российских военных или их родных увидит и не захочет идти воевать. Или наоборот — сдастся в плен, потому что поймёт, что не убивают, и это лучше, чем когда свои заградотряды стреляют в спину" — сказала депутат.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что депутат Верховной Рады Ярослав Железняк предположил, что США могли достичь некоторых договорённостей с Россией без участия Украины. По его мнению, содержание этих соглашений, вероятно, не будет соответствовать интересам нашей страны.

