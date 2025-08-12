"Женсчіна, я Вас нє знаю": депутатка поделилась фото пленного россиянина, ее раскритиковали в соцсетях

Раскритиковал нардепа известный военнослужащий

Народный депутат Юлия Яцык рассказала, что во время одного из видеозвонков от военных вместо знакомого лица увидела пленного российского офицера. Сообщение с фото чиновница опубликовала на своей странице в Facebook.

"Женщина, я Вас не знаю, но я хочу поблагодарить Вас за то, что Вы помогаете Вооружённым Силам Украины. Спасибо Вам! Слава Украине!" — процитировала она слова пленного.

По словам Яцык, командир подразделения уточнил, что это полковник, командир спецназа российской армии, которого вместе с четырьмя солдатами взяли в плен. "Решили таким образом поднять тебе настроение и наглядно показать, каких результатов можем достигать, когда есть поддержка" — сказал он.

Пленный, фото которого опубликовала нардеп

Свидетелем разговора стал сын депутата. "Его убьют?" — спросил он. На это Яцык ответила, что пленный является важным обменным фондом и может быть использован для возвращения украинских военнопленных. "Точно! Это же чей-то папа сможет вернуться домой" — отреагировал сын.

Критика от военнослужащего

Бывший офицер ВСУ, подписанный как Arty Green, раскритиковал сообщение народного депутата. По его мнению, подобный контент не стоит выкладывать в открытый доступ.

Публиковать подобные материалы — это проявление уродливой этики Arty Geen

Он признал, что на эмоциях бойцы могут похвастаться взятым в плен высокопоставленным врагом, но считает недопустимым сопровождать это словами о человечности.

По его словам, писать жалобы в Facebook он не собирается, однако подчеркнул, что такой контент следует сразу убирать.

"А лучше — вообще не публиковать" — подытожил он.

Комментарий с критикой от военнослужащего

Пленный может стать шансом для кого-то вернуться домой

Нардеп Юлия Яцык в комментарии "Телеграфу" объяснила, что в публикации о видеосвязи с пленным российским офицером не видит ничего неэтичного. По её словам, цель сообщения — продемонстрировать, как украинские военные соблюдают правила обращения с военнопленными даже несмотря на личную вражду.

"Видео не содержит никаких неэтичных моментов. Мы видим военнопленного, который физически абсолютно невредим — без признаков побоев или пыток. В отличие от фотографий наших военных, которых пытают и расстреливают, когда они сдаются в плен, здесь россиянину даже дали закурить и попить воды" — отметила Яцык.

Второе фото российского пленного

Она подчеркнула, что хотела показать конкретный пример — украинские военные не убивают пленных и относятся к ним толерантно.

"Я часто слышу комментарии, что наши бойцы якобы бьют или пытают россиян. Этим видео я хотела доказать, что это неправда. Когда враг сдаётся, он становится важным обменным фондом для возвращения наших пленных" — сказала нардеп.

Ещё одним мотивом публикации, по её словам, было то, как объяснять детям во время войны сложные моральные моменты, связанные с врагом.

"Дети часто мыслят категориями — врага надо убить. Но они не понимают, что пленный может стать шансом для чьих-то отца или сына вернуться домой. В моём случае сын после разговора сам сказал: 'Точно, это же чей-то папа сможет вернуться'" — рассказала Яцык.

Юлия Яцык / Facebook

Она подчеркнула, что в видео нет ничего, что можно было бы считать оскорбительным или унизительным для пленного.

"Я не вижу ничего неэтичного — нет никаких обнажённых тел, побоев, порезов, травм, крови. Просто военнопленный, а мы в состоянии войны. Почему это должно быть неэтично? Возможно, кто-то из российских военных или их родных увидит и не захочет идти воевать. Или наоборот — сдастся в плен, потому что поймёт, что не убивают, и это лучше, чем когда свои заградотряды стреляют в спину" — сказала депутат.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что депутат Верховной Рады Ярослав Железняк предположил, что США могли достичь некоторых договорённостей с Россией без участия Украины. По его мнению, содержание этих соглашений, вероятно, не будет соответствовать интересам нашей страны.